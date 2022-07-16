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سيف تيرى يخضع لتدريبات تأهيلية من الصليبى مع الجهاز الطبى لفاركو.. صور

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القاهرة - سامية سيد - بدأ  السودانى سيف تيرى، مهاجم نادي فاركو الدولي، المرحلة الأخيرة من التأهيل خلال تدريبات الفريق مع الجهاز الطبي، بعد غياب منذ نوفمبر من العام الماضي 2021، عقب الإصابة التى تعرض لها مع منتخب السودان أثناء مباراة منتخب المغرب في إطار الجولة الخامسة عن المجموعة التاسعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم قطر 2022، بقطع فى الرباط الصليبي.

 

وخضع تيري لجراحة الصليبي بنجاح، ثم أجرى عملية تنظيف للركبة منذ شهر ونصف بقطر، وعاد للإسكندرية للانتظام بتدريبات فريقه فاركو، ومن المنتظر أن يعود للمشاركة مع الفريق بداية الموسم المقبل عقب شفائه تمامًا.

 

 

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فى سياق مختلف، نجح نادى فاركو فى الحفاظ على لقب أقوى دفاع فى بطولة الدوري الممتاز هذا الموسم بعد مرور 24 جولة من المسابقة، فى أول ظهور له بالدورى، بعدما سكنت شباكه 16 هدفا فقط حتى الآن متفوقًا على القطبين الأهلي والزمالك، حيث استقبلت شباك المارد الأحمر 18 هدفا بينما اهتزت الشباك البيضاء 25 هدفا.

 

ويعود الفضل للصفقات المميزة التى أبرمها بداية الموسم، خاصة فى الخطوط الخلفية، بالتعاقد مع محمد صبحي الذى واصل تألقه هذا الموسم، وشارك أيضًا من بوابة فاركو مع المنتخب الوطني المصري بكأس الأمم الأفريقية الأخيرة خلال مباراة ثمن النهائي أمام المغرب، وحصد الميدالية الفضية بالكان.

 

ويتكون خط الدفاع من عناصر مميزة منهم رامي صبري وأحمد مودي وعبد الله بكرى، عزمي جومه وجيرفرسون، والذين تم التعاقد معهم بداية الموسم، بالإضافة إلى العناصر التى ساهمت فى صعود الفريق مثل أحمد عوض وجابر كامل.

 

ويسعى فاركو تحت قيادة البرتغالي نونو ألميدا لتحقيق نتائج مميزة فيما تبقى من مسابقة الدوري الممتاز هذا الموسم.

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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