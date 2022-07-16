شكرا لقرائتكم خبر عن سيف تيرى يخضع لتدريبات تأهيلية من الصليبى مع الجهاز الطبى لفاركو.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ السودانى سيف تيرى، مهاجم نادي فاركو الدولي، المرحلة الأخيرة من التأهيل خلال تدريبات الفريق مع الجهاز الطبي، بعد غياب منذ نوفمبر من العام الماضي 2021، عقب الإصابة التى تعرض لها مع منتخب السودان أثناء مباراة منتخب المغرب في إطار الجولة الخامسة عن المجموعة التاسعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم قطر 2022، بقطع فى الرباط الصليبي.

وخضع تيري لجراحة الصليبي بنجاح، ثم أجرى عملية تنظيف للركبة منذ شهر ونصف بقطر، وعاد للإسكندرية للانتظام بتدريبات فريقه فاركو، ومن المنتظر أن يعود للمشاركة مع الفريق بداية الموسم المقبل عقب شفائه تمامًا.







