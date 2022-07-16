شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة.. سواريز يتمسك باستمرار بيرسى تاو مع الأهلى بشرط واحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمسك البرتغالى ريكاردو سواريز، المدير الفنى للنادى الأهلى، باستمرار الجنوب أفريقى بيرسى تاو صانع العاب المارد الأحمر فى صفوف الفريق وعدم رحيله، وأبدى المدرب البرتغالى إعجاباً شديداً بقدرات اللاعب ووصفه بالنجم الموهوب، وطلب من مسئولى الأهلى إخضاعه لفحص طبى شامل للتأكد من عدم معاناته من إصابة مزمنة.

وأكد سواريز لمسئولى الأهلى أنه فى حال ثبوت عدم معاناة بيرسى تاو من إصابة مزمنة وتعافيه من الإصابة الأخيرة وعودته للتدريبات الجماعية، فإنه وقتها سيبدأ إعداد اللاعب بصورة بدنية قوية تؤهله لتقديم مستوى مختلف فى المرحلة المقبلة مع الأهلى بشكل يؤكد أنه بمثابة صفقة جديدة للمارد الأحمر ويستطيع إضافة الكثير للفريق فى ظل امتلاكه قدرات فنية وموهبة كبيرة لا خلاف عليها.

ويترقب سواريز عودة بيرسي تاو بعد انتظامه فى التدريبات الجماعية من أجل مشاهدته على أرض الواقع للعمل على حل المشاكل التي عانى منها اللاعب الفترة الأخيرة، سواء في الأخطاء الفنية التى يرتكبها خلال المباريات أو المشاكل البدنية التي يعانى منها اللاعب الجنوب أفريقي.

وفى وقت سابق، رحب مسئولو الأهلي بفكرة بيع بيرسي تاو في الصيف الحالي حال وصول عرض جيد للحصول على خدماته في ظل تراجع مستواه وعدم تقديم أوراق اعتماده مع الفريق الأحمر حتى الآن، وقد يغير موقفه إذا ما قرر ريكاردو سواريز بقاؤه في صفوف الفريق الأحمر.

وتعرض بيرسى تاو لثلاث إصابات منذ ارتدائه القميص الأحمر، الأولى فى 21 سبتمبر 2021 وتعرض وقتها للإصابة بمزق فى العضلة الضامة وغاب لمدة 40 يوماً عن الفريق.

وكانت الثانية فى 29 يناير 2022 وتعرض وقتها للإصابة بمزق فى العضلة الأمامية وغاب وقتها عن الملاعب شهرين، وكانت الإصابة الثالثة التى أعلن عنها الأهلى قبل مواجهة بيراميدز بالكأس، وهى نفس الإصابة بمزق فى العضلة الامامية.

ينتظم الجنوب أفريقى بيرسى تاو نجم النادى الأهلى فى تدريبات ناديه بعد أسبوعين حيث استعان الجهاز الطبى للمارد الأحمر بـ"حقن البلازما" لتجهيز لاعب الفريق سريعاً من الإصابة التى تعرض لها مؤخراً.

وصل رصيد المهاجم الجنوب أفريقي بيرسى تاو مع الأهلي منذ انضمامه الصيف الماضي إلى 8 أهداف سجلها حتى الآن خلال 27 مباراة بجميع المسابقات، لعب خلالها 1941 دقيقة لعب، فيما صنع 6 أخرى لزملائه.