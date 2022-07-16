شكرا لقرائتكم خبر عن يارا الشرقاوى تتأهل للدور الرئيسي لسلاح الشيش فى بطولة العالم للمبارزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجحت يارا الشرقاوي، لاعبة المنتخب الوطني لسلاح الشيش، فى التأهل إلى الدور الرئيسي من بطولة العالم للمبارزة والمقامة بمجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة فى الفترة من 15 يوليو وحتى 23 من نفس الشهر، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

وحققت يارا العلامة الكاملة والفوز بكل مبارياتها فى دور المجموعات، حيث استطاعت الفوز على لاعبة كوريا الجنوبية بنتيجة 4-2، ولاعبة المكسيك 5-3، ولاعبة البرتغال 5-3 ولاعبة أستراليا 5-2 وبطلة إيران 5-3.

وكانت القرعة قد أوقعت نورا منير فى المجموعة الثالثة برفقة كل من بطلات رومانيا وكندا وإسبانيا وأوكرانيا والهند والصين، بينما أسفرت القرعة عن تواجد مريم الزهيري بالمجموعة الرابعة برفقة كل من بطلات الإمارات والصين ورومانيا والبرازيل وبولندا وسنغافورة.

أما نهى هاني فتقع فى المجموعة العاشرة رفقة بطلات المكسيك وبولندا والإكوادور وأوكرانيا وإيران وبريطانيا، فيما تقع يارا الشرقاوي في المجموعة الثالثة عشر مع بطلات هونج كونج وأستراليا والمكسيك والبرتغال وإيران وكوريا الجنوبية.

وتقام منافسات فردى السيدات لسلاح الشيش اليوم بداية من دور المجموعات وحتى دور 64 التمهيدي، على أن يتم استئناف باقي المنافسات الثلاثاء المقبل.