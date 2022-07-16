شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك وغزل المحلة الليلة بالدورى والقنوات الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحل الزمالك ضيفًا على غزل المحلة، ويرغب الأبيض في تعزيز صدارته للدوري برصيد 54 نقطة، وتحقيق الفوز الرابع على التوالي بقيادة المدرب جيسوالدو فيريرا.

موعد مباراة الزمالك وغزل المحلة فى الدوري

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة غزل المحلة فى السادسة والنصف مساء اليوم، السبت، باستاد غزل المحلة ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

الزمالك يسعى لتحنب مفاجآت غزل المحلة

ويسعى فيريرا لتجنب مفاجآت غزل المحلة، خاصة أن آخر زيارة لملعب زعيم الفلاحين ومواجهته على أرضه يوم 2 فبراير الماضى حسمها غزل المحلة بنتيجة 2-1.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وغزل المحلة

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك وغزل المحلة اليوم السبت فى الدورى المصرى مع وجود استوديو تحليلى قبل انطلاق اللقاء بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.