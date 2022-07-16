شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق منافسات سلاح الشيش سيدات ببطولة العالم للمبارزة.. اعرف مجموعات لاعبات مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلقت صباح اليوم السبت، فى التاسعة صباحا، منافسات سلاح الشيش لفردى السيدات ببطولة العالم للمبارزة، والتى تستضيفها صالات استاد القاهرة الدولي فى الفترة ما بين 15 يوليو وحتى 23 من نفس الشهر تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

وتشارك بطلات مصر فى سلاح الشيش بالمنافسات بقائمة تضم كلا من يارا الشرقاوي ونورا منير ونهى هاني ومريم الزهيري.

وأسفرت قرعة البطولة عن وقوع نورا منير فى المجموعة الثالثة برفقة بطلات رومانيا وكندا وإسبانيا وأوكرانيا والهند والصين، بينما أسفرت القرعة عن تواجد مريم الزهيري بالمجموعة الرابعة رفقة كل من بطلات الإمارات والصين ورومانيا والبرازيل وبولندا وسنغافورة.

أما نهى هاني فتقع في المجموعة العاشرة رفقة بطلات المكسيك وبولندا والإكوادور وأوكرانيا وإيران وبريطانيا، فيما تقع يارا الشرقاوي في المجموعة الثالثة عشر مع بطلات هونج كونج وأستراليا والمكسيك والبرتغال وإيران وكوريا الجنوبية.

وتقام منافسات فردي السيدات لسلاح الشيش اليوم بداية من دور المجموعات وحتى دور 64 التمهيدي، على أن يتم استئناف باقي المنافسات يوم الثلاثاء المقبل الموافق 19 يوليو الجاري.