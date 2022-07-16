شكرا لقرائتكم خبر عن بسنت حميدة تعتذر عن عدم المشاركة فى دورة الألعاب العالمية.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتذرت بسنت حميدة لاعبة منتخب ألعاب القوى عن عدم المشاركة فى منافسات دورة الألعاب العالمية التى تقام بأمريكا وتستمر حتى 24 يوليو الجارى.

من جهته أكد سيف شاهين رئيس اتحاد العاب القوى فى تصريحات خاصة لليوم السابع أن اللاعبة تعانى من مزق يمنعها من المشاركة فى البطولة، خوفا من تفاقم الإصابة.

وأضاف شاهين أن البطولة كان من المقرر أن يشارك بها كل من مصطفى الجمل ومحمد مجدى ومصطفى عمرو وإيهاب عبد الرحمن، لكن الجمل وعمرو لم يحصلا على التأشيرة، بينما أصيب محمد مجدى بقطع فى وتر أكيليس، وبالتالى لن يشارك من منتخب القوى سوى إيهاب عبد الرحمن فقط.

يذكر أن بسنت حميده توجت بذهبيتى سباقى 100 متر عدو و200 متر فى دورة ألعاب البحر المتوسط الأخيرة بالجزائر.