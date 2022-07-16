شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. أحمد يحيى يعزف "لحن الألم" على أصوات الجماهير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دقائق صعبة عاشها أحمد يحيى، حارس مرمى نادى الاتحاد السكندري، بعد الموقف السيئ الذي تعرض له خلال مشاركته مع فريقه فى مواجهة سيراميكا، خلال اللقاء الذى أقيم بالجولة 24 من الدوري العام وانتهى بفوز سيراميكا بخماسية نظيفة على الاتحاد.

وترك أحمد يحيى ملعب المباراة قبل استكمال اللقاء، نظراً لتعرضه لكثير من السباب من جماهير الاتحاد المتواجدة بالمدرجات، بعد استقبال شباكه لـ 5 أهداف، حيث كان اللاعب يخوض اللقاء بعد أقل من 48 ساعة فقط على وفاة شقيقه، متحاملاً على آلامه ليدعم فريقه في اللقاء، ليخطف دور البطولة في تضحيته رغم استقبال شباكه لـ 5 أهداف.

أحمد يحيى بدأ مسيرته الكروية في نادي سموحة، حيث شارك معه في 12 مباراة، حافظ خلالهم على نظافة شباكه في 7 مباريات، واستقبلت شباكه 10 أهداف.

وفي موسم 2018/2019، انتقل يحيى إلى نادي الانتاج الحربي ليشارك في 40 مباراة، حافظ خلالهم على نظافة شباكه في 3 مباريات واستقبل 69 هدفاً، قبل أن يلتحق أخيراً بنادي الاتحاد السكندري ليشارك معه في 9 مباريات، حافظ خلالهم على نظافة شباكه في 3 مباريات بينما استقبل 13 هدفاً.

وخرج يحيى من مباراة سيراميكا باكياً مشيراً إلى أنه لا يرغب فى استكمال مسيرته الكروية لتشهد بعدها مواقع التواصل الاجتماعي مظاهرة فى حب اللاعب بعديد من رسائل الدعم المعنوى من زملائه، كما أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة اختيار أحمد يحيى كأفضل لاعب بالجولة الـ24 ونشرت الصفحة الرسمية لرابطة الأندية المصرية المحترفة عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك صورة للحارس أحمد يحيى وجاء التعليق، كالتالى: "بإصراره على لعب المباراة من أجل مساعدة زملائه وتحامله على نفسه تلبيةً لنداء ناديه، كل الدعم لحارس مرمى الاتحاد السكندري أحمد يحيي، والذي بعطائه اختير لاعباً للجولة.. أبق رأسك مرفوعاً يا أحمد".