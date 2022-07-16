شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يبحث عن مواصلة قطار الانتصارات أمام بيراميدز الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل فريق الاهلى فى التاسعة مساء اليوم، السبت، واحدة من أصعب مبارياته المحلية هذا الموسم حينما يحل ضيفاً ثقيلاً على بيراميدز باستاد الدفاع الجوى ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز، فى مواجهة لن تنقصها الإثارة والمتعة الكروية.

ويدخل المارد الأحمر مباراة الليلة بحثاً عن استمرار نغمة الانتصارات بعد الفوز الكبير على فيوتشر برباعية دون رد في الجولة الأخيرة للمسابقة، وفى المقابل تعادل بيراميدز مع طلائع الجيش بهدفين لكل فريق فى نفس الجولة.

ويحتل الأهلى المركز الثالث فى جدول الدورى برصيد 48 نقطة بعدما لعب 22 مباراة حقق الفوز فى 14 لقاء وتعادل فى 6 مواجهات وخسر مباراتين وسجل لاعبوه 48 هدفا وتلقت شباكه 18، فيما يحتل بيراميدز المركز الثانى برصيد 50 نقطة بعدما لعب 24 مباراة فاز في 15 لقاء وتعادل في 5 مواجهات وخسر 4 لقاءات وسجل لاعبوه 38 هدفا وتلقت شباكه 17.

من جهته طالب البرتغالى ريكاردو سواريز المدير الفني للأهلى لاعبيه بمواصلة الانتصارات لتحقيق فوز مهم، فى محاولة تصحيح المسار المحلى وانتظار تعثر الزمالك لاعتلاء صدارة المسابقة بعد لعب المؤجلات ضمن خطة إستعادة درع الدوري الذى فقده المارد الأحمر في الموسم الماضى لصالح الفارس الأبيض.

ويسعى سواريز لتحقيقه فوزه الثانى في مسابقة الدوري بعدما تعادل سلبياً مع الجونة وفاز على فيوتشر بينما حقق فوزاً مع الاهلى بكأس مصر على حساب بتروجت.

وتتبقى للأهلى مباراتان مؤجلتان وفى حال فوز الأحمر فيهما سيحصد 6 نقاط، ترفع رصيده للنقطة 54، ليصبح متساويًا مع الزمالك فى عدد النقاط ولكن يفرق عنه في المواجهات المباشرة، حيث يتربع الأبيض على صدارة الجدول حاليًا برصيد 54 نقطة، ويأتى بيراميدز من بعده فى المركز الثانى برصيد 50 نقطة.

ويتواصل يستمر غياب أكرم توفيق وعمار حمدى وميكيسونى وبيرسى تاو ومحمود وحيد وحسين الشحات وطاهر محمد طاهر ومحمد هانى عن الأهلى في مباراة بيراميدز بسبب الإصابة.

وفى المقابل، يدخل بيراميدز بقيادة اليوناني جونيس مباراة الليلة بحثاً عن الانتقام الكروى من الاهلى الذى أطاح به خارج بطولة كأس مصر بثنائية منذ أيام قليلة.

ويتمسك جونياس بخطف النقاط الثلاث من أنياب الاهلى لمواصلة ملاحقة المارد الأحمر والأبيض على قمة الدوري، وحذر لاعبوه من غموض فكر البرتغالي ريكاردو سواريز المدير الفني لفريق الأهلي، مؤكدًا ان مدرب الأهلي مازال الغموض يحيط بتفكيره ولم يصبح "كتاب مفتوح" نظرًا لعدم قيادته للفريق وقت كاف.

وأكد جونياس للاعبي بيراميدز أن المهمة فى تلك المباراة ستكون فى غاية الصعوبة، خاصة أن ريكاردو سواريز يعلم مدى أهمية اللقاء لدى جماهير القلعة الحمراء، كما سيعتمد علىي طريقة لعب مباغتة، فضلًا عن رغبة لاعبي الأهلي في تحقيق الفوز ومواصلة الزحف نحو مقدمة الدورى، وتعطيل بيراميدز.

ويعول بيراميدز مع مدربه جونياس على خبرات بعض لاعبيه، على رأسهم عبد الله السعيد وأحمد فتحي ورمضان صبحي وفخر الدين بن يوسف لتحقيق الفوز على الأهلي وإشعال الصدارة.