شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك ضيفاً ثقيلاً على غزل المحلة الليلة فى مباراة "تأمين صدارة الدورى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل فريق الزمالك مواجهة من العيار الثقيل عندما يحل ضيفاً على غزل المحلة فى السادسة والنصف مساء اليوم، السبت، باستاد غزل المحلة ضمن مباريات الجولة الـ 25 من الدورى، وتعد مباريات الزمالك وغزل المحلة من المباريات المهمة فى تاريخ الدورى لما تحمله من ندية وإثارة وتكون فى الغالب فاصلة فى مشوار المنافسة على لقب الدورى.

الزمالك فاز على المقاولون العرب بهدف دون رد، فى الجولة الماضية بالدوري المصري الممتاز، بينما خسر غزل المحلة من البنك الأهلى بهدفين مقابل هدف فى آخر ظهور بالمسابقة.

ويدخل الزمالك المباراة باحثا عن تأمين صدارة الدورى حيث يحتل الفريق المركز الأول في جدول الترتيب بعد خوضه 24 مباراة جمع خلالها 54 نقطة بعدما حقق الفوز في 17 مباراة، وتعادل في 3 مباريات وخسر 4 مباريات وسجل لاعبوه 42 هدفاً وتلقت شباكه 25، فيما يدخل فريق المحلة المباراة متمسكا بالنقاط الثلاث لتحسين وضعه في جدول الترتيب، حيث يحتل الفريق المركز الـ 13 برصيد 26 نقطة جمعها بالفوز في 5 مباريات وتعادل في 11 مباراة وخسر 8 مباريات وسجل لاعبوه 21 هدفاً وتلقت شباكه 28، ويتقدم فريق المحلة عن مراكز الهبوط بـ 6 نقاط فقط، ما يضعه فى دائرة الخطر حتي اللحظات الأخيرة من الموسم.

الزمالك واجه غزل المحلة فى لقاء الأسبوع الثامن من الدور الأول من عمر المسابقة، وأقيمت يوم 25 ديسمبر الماضي، وفاز بنتيجة أربعة أهداف دون رد، سجلها المغربي أشرف بن شرقي «هدفين»، ومواطنه محمد أوناجم هدفًا، بجانب هدف سجله مصطفى فتحي قبل سفره للاحتراف في التعاون السعودي.

ويعاني الفريقان من الغيابات المهمة في صفوفهما قبل مباراة اليوم، حيث يغيب عن الزمالك كل من محمد أبو جبل وطارق حامد ورزاق سيسيه ومحمد عبد الشافي ومحمود علاء وحازم إمام لأسباب مختلفة، ما بين الإصابات والمشاكل الإدارية، فيما لم يتحدد موقف حمزة المثلوثي من العودة لقائمة المباريات عقب تماثله للشفاء من الإصابة التي لحقت به منذ فترة طويلة.

وفى المقابل، يُجهّز مصطفى عبده، المدير الفني لفريق غزل المحلة، اللاعبين البدلاء لتعويض غياب الثنائى أحمد الندرى ومحمد فتح الله "كماتشو" أمام الزمالك.

ويغيب عن المحلة مدافعه محمد فتح الله وأحمد النادرى لاعب الوسط للإيقاف، وتحيط الشكوك حول جاهزية حميد ماو ومصطفى العش.

ويسعى غزل المحلة لتجاوز نتائجه السيئة بعد الخسارة بخماسية في نهائي كأس الرابطة، والخسارة أمام البنك الأهلي بالدوري.