ما هي تفاصيل انتقال ليفاندوفسكي إلى برشلونة؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 16 يوليه 2022

بات البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم بايرن ميونخ الألماني، على أعتاب الانتقال إلى نادي برشلونة الإسباني في الميركاتو الصيفي.



وكان ليفاندوفسكي قد أعلن في أكثر من مناسبة رغبته في الرحيل عن بايرن ميونخ خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وسط أنباء تربطه بالانتقال إلى برشلونة.

وأعلن نادي بايرن ميونخ في أكثر من مناسبة أن ليفاندوفسكي لن يرحل عن الفريق في الميركاتو الصيفي الحالي، رغم أن عقده ينتهي مع النادي بنهاية الموسم المقبل، ما يتيح له الانتقال إلى أي فريق بشكل مجاني.

غير أن تقارير صحفية أكدها الصحفي الإيطالي الشهير فابريزيو رومانو أكدت أن بايرن ميونخ وافق بالفعل على انتقال ليفاندوفسكي إلى برشلونة في الميركاتو الصيفي الحالي.

ووفقا للتقارير، فإن برشلونة اتفق مع النادي الألماني على الحصول على خدمات المهاجم البولندي مقابل 45 مليون يورو، بالإضافة إلى 5 ملايين كمتغيرات.

وسيوقع ليفاندوفسكي على عقد جديد مع برشلونة، يمتد لـ3 سنوات وينتهي في 2025، على أن يطير إلى إسبانيا، السبت، من أجل استكمال إجراءات الانتقال إلى النادي الكتالوني.

ومن المُتوقع أن يعلن برشلونة عن التعاقد مع ليفاندوفسكي يوم الأحد، بعد الانتهاء من الفحص الطبي، ليلحق اللاعب بمعسكر الفريق في الولايات المتحدة الأمريكية.