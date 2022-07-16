شكرا لقرائتكم خبر عن فيوتشر "الجريح" يستضيف الإسماعيلى "المنتعش" فى الدوري الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف فريق فيوتشر، فى السادسة والنصف مساء اليوم، السبت، الإسماعيلى باستاد السلام، ضمن منافسات الجولة 25 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويدخل الفريقان المباراة بمعنويات مختلفة، حيث سقط فيوتشر برباعية نظيفة أمام الأهلي في الجولة الماضية، بينما خطف الإسماعيلي فوزاً مهماً على سموحة بهدف نظيف فى نفس الجولة، ويبحث كلا الفريقين عن الفوز الأول تاريخيا، حيث انتهت مباراة الدور الأول التى جمعت الفريقين بالتعادل السلبي.

وعكف الجهاز الفني لفريق فيوتشر، بقيادة على ماهر، على مراجعة المباريات السابقة للنادي الإسماعيلي، لتحديد نقاط القوة والضعف في الفريق الأصفر، وطالب ماهر لاعبيه بضرورة استعادة الثقة ونسيان الهزيمة أمام الأهلي وتحقيق الفوز والثلاث نقاط.

ويحتل فيوتشر المركز الرابع فى جدول مسابقة الدوري العام برصيد 39 نقطة، بعدما خاض 24 مباراة، فاز فى 11 مباراة وتعادل فى 6 لقاءات وخسر 7 مباريات أخرى، وسجل لاعبو فيوتشر 36 هدفا واستقبلت شباكهم 25 هدفا.

وفى المقابل، يسعى حمزة الجمل، المدير الفني للدراويش، لمواصلة الانتفاضة بعد الفوز على سموحة والابتعاد عن منطقة الخطر في الجدول، وطالب لاعبيه بضرورة العودة بالثلاثة نقاط والفوز السادس هذا الموسم.

وحقق الدراويش الفوز الخامس بعد خوض 23 لقاء، حيث تعادل في 8 مباريات وخسر 10 مواجهات، وسجل لاعبوه 18 هدفاً وتلقت شباكهم 26 هدفاً.