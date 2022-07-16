شكرا لقرائتكم خبر عن 5 معلومات عن مباراة الأهلى وبيراميدز اليوم السبت 16 / 7 / 2022 بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات التاسعة مساء اليوم، السبت، لمتابعة اللقاء المصيرى الذى يجمع الأهلى مع بيراميدزباستاد الدفاع الجوى ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز، فى مواجهة لن تنقصها الإثارة والمتعة الكروية، ونلقى الضوء فى السطور التالية على أهم المعلومات عن المباراة..

نتيجة آخر ظهور للأهلى وبيراميدز فى الدوري

يدخل المارد الأحمر مباراة الليلة بحثاً عن مواصلة الانتصارات بعد الفوز الكبير على فيوتشر برباعية دون رد فى الجولة الأخيرة للمسابقة، وفى المقابل تعادل بيراميدز مع طلائع الجيش بهدفين لكل فريق فى نفس الجولة.

ترتيب الأهلى وبيراميدز فى جدول الدوري

ويحتل الأهلى المركز الثالث بجدول الدورى برصيد 48 نقطة بعدما لعب 22 مباراة حقق الفوز فى 14 لقاء وتعادل فى 6 مواجهات وخسر مباراتين وسجل لاعبوه 48 هدفا وتلقت شباكه 18، فيما يحتل بيراميدز المركز الثانى برصيد 50 نقطة بعدما لعب 24 مباراة فاز في 15 لقاء وتعادل في 5 مواجهات وخسر 4 لقاءات وسجل لاعبيه 38 هدف وتلقت شباكه 17.

8 نجوم أبطال فيلم العميل المزدوج بين الأهلى وبيراميدز

محمد مجدى أفشة، عبد الله السعيد، رمضان صبحي، جون أنطوي، محمد فاروق، شريف إكرامي، وأحمد فتحي، وحسين السيد مارسيلو جميعهم عناصر من أصحاب الخبرات والأسماء الرنانة فى الكرة المصرية، غير أن مباراة اليوم ستشكل تحدياً خاصاً لكل منهم فى مواجهة ناديه السابق سواء الأهلى أو بيراميدز.

تفوق كبير للأجانب فى مواجهة الأهلى وبيراميدز

نجح الأجانب فى تسجيل 6 أهداف فى مواجهات الأهلى وبيراميدز، "كينو وتراوري" لبيراميدز، و"أزارو وبادجي وديانج" للأهلي.

عبد الله السعيد هداف مواجهات الأهلى وبيراميدز

عبدالله السعيد هو اللاعب الوحيد الذي تمكن من التسجيل بقميص الفريقين خلال مواجهاتهما، بواقع هدفين للأهلي وهدف لبيراميدز، وهو هداف تاريخى للمواجهات بشكل عام.