شكرا لقرائتكم خبر عن محاولة اغتيال ودورى سودانى.. حصاد رحلة البدرى خارج الحدود قبل المهمة الجزائرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن نادى وفاق سطيف الجزائري تعيين المدير الفني السابق للنادي الأهلي والمنتخب المصري، حسام البدري تولى تدريب الفريق لمدة عامين حتى عام 2024.

وكان حسام البدري قد وصل مطار هواري بومدبن بالعاصمة قادماً من القاهرة لإتمام إجراءات تعاقده مع الوفاق خلال الموسم الرياضى 2022/ 2023".

ويعول وفاق سطيف على استرجاع مكانته بين الأندية الكبرى، حيث أنهى الموسم الماضي من بطولة الدوري الممتاز، على غير العادة منذ سنوات، فى المركز السادس، وذلك بالرغم من وصوله إلى المربع الذهبي من منافسة رابطة أبطال أفريقيا وإقصائه أمام النادي الأهلي المصري.

ويمتلك البدرى، الذى لعب للأهلى، تاريخا طويلا مع الساحرة المستديرة، وبخلاف توليه تدريب منتخب مصر والنادى الاهلى لديه تجارب تدريبية خارج حدود الوطن.

وتولي حسام البدري تدريب المريخ السوداني بعد نحو شهر واحد من رحيله عن الأهلي، ونجح فى قيادة الفريق للتتويج بلقب الدوري السوداني، حيث فاز المريخ بجميع مواجهات المسابقة، باستثناء خسارة لقاء والتعادل فى آخر، ثم رحل فى 24 ديسمبر من عام 2011 بعد الاتفاق مع جمال الوالي رئيس النادي في هذا الوقت.