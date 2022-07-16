شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تواجه الكويت فى البطولة العربية لشباب السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى منتخب السلة للشباب مع نظيره الكويت، اليوم السبت، فى الجولة الثالثة من البطولة العربية لشباب المنتخبات والتى تقام بنادى الزهور وتستمر حتى 21 يوليو الجارى. ويشارك فى البطولة كل من الإمارات وقطر والكويت والسعودية والجزائر، بالإضافة إلى مصر المستضيفة.

ووفقا لجدول البطولة، من المقرر أن يلتقى المنتخب مع السعودية ثم الجزائر ويليها الكويت والإمارات وقطر على الترتيب .

قائمة اللاعبين تضم كلا من:

بيبو زهران، محمد تيفا، على وحيد، عصام فاروق ، ياسين عبد الوهاب ، زياد ايمن ، يوسف عمرو، فهمي زيدان ، بلال طلبة، خالد وليد ، عبدالله محمد ، احمد تامر توفيق ، نادر فخر الدين.