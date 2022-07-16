شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يبدأ اليوم تلقي طلبات الترشح لانتخاب مجلس إدارة جديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدأ النادي المصري اليوم، السبت، تلقي طلبات الترشح لانتخاب مجلس إدارة جديد للنادي البورسعيدي، بعدما قررت اللجنة السباعية، المكلفة بتسيير أعمال النادي، فتح باب الترشح للانتخابات بداية من اليوم وحتى الجمعة 2022/7/22، وذلك من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة الخامسة مساءً بمقر النادي الاجتماعي 1 بحي الضواحي، على أن تعقد الجمعية العمومية وتقام الانتخابات يوم 29 أغسطس المقبل.

ويأتي قرار اللجنة السباعية في الوقت الذي يعاني فيه النادي المصري، من العديد من الأزمات المادية، أبرزها أزمة إيقاف القيد بسبب مستحقات كازادي كاسينجو لاعب الوداد المغربي السابق، حيث تواصلت اللجنة السباعية مع نادي الوداد من أجل تقسيط المستحقات لحل الأزمة.

كما يعاني المصري من أزمة أخرى، بعد تقدم التونسي معين الشعباني مدرب الفريق السابق، بشكوى ضد النادي للمطالبة بمستحقاته المادية المتأخرة والشرط الجزائي.

وفضل الجهاز الفني للمصري بقيادة حسام حسن، عدم منح اللاعبين أي راحة قبل مواجهة الاتحاد السكندري يوم الاثنين المقبل بمنافسات الجولة 25 من عمر مسابقة الدوري العام، نظراً لضيق الوقت، وعزل حسام حسن لاعبي المصري عن كل الأجواء الإدارية بالنادي، كما لقن لاعبيه درساً قوياً بعد التعادل مع فاركو في المباراة الماضية سلبياً، مشدداً على ضرورة استعادة طريق الانتصارات ومهدداً المقصرين بالاستبعاد من الحسابات الفنية.

ويحتل النادي المصري المركز الـ 11 بجدول مسابقة الدوري العام برصيد 27 نقطة، حصدها الفريق البورسعيدي بعدما خاض 24 مباراة، حيث فاز في 6 مباريات وتعادل في 9 أخرى وخسر مثلهم، وسجل لاعبو المصري 27 هدفاً واستقبلت شباكهم 30 هدفاً أخر.