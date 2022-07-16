شكرا لقرائتكم خبر عن 5 معلومات عن مباراة الزمالك وغزل المحلة اليوم السبت 16 / 7 / 2022 فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة السادسة والنصف مساء اليوم، السبت، لمتابعة اللقاء المهم الذى يجمع غزل المحلة والزمالك باستاد غزل المحلة ضمن منافسات الأسبوع الخامس والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز، ويسعى الأبيض فى مباراة الليلة لعدم فقدان أى نقطة تعرقل طموحاته فى الحفاظ على لقب الدوري المصري، بينما يأمل الفريق المحلاوى فى تحقيق نتيجة إيجابية تساعده فى الابتعاد عن منطقة الهبوط، ونلقى الضوء فى السطور التالية على أهم المعلومات عن المباراة..

نتيجة آخر ظهور للزمالك وغزل المحلة فى الدوري

وكان الزمالك قد فاز على المقاولون العرب بهدف دون رد، فى المواجهة التى أقيمت بالجولة الـ24 لبطولة الدوري المصري الممتاز، وفى المقابل خسر غزل المحلة من البنك الأهلى بهدفين مقابل هدف فى آخر ظهور بالمسابقة.

نتيجة مباراة الدور الأول بين الزمالك وغزل المحلة

الزمالك واجه غزل المحلة فى لقاء الأسبوع الثامن من الدور الأول من عمر المسابقة، وأقيمت يوم 25 ديسمبر الماضي، وحسم المباراة بنتيجة أربعة أهداف دون رد، سجلها المغربي أشرف بن شرقي «هدفين»، ومواطنه محمد أوناجم هدفًا، بجانب هدف سجله مصطفى فتحي قبل سفره للاحتراف في التعاون السعودي.

ترتيب الزمالك وغزل المحلة فى جدول الدوري

يدخل الزمالك المباراة باحثا عن تأمين صدارة الدورى حيث يحتل الفريق المركز الأول في جدول الترتيب بعد خوضه 24 مباراة جمع خلالها 54 نقطة بعدما حقق الفوز في 17 مباراة، وتعادل في 3 مباريات وخسر 4 مباريات وسجل لاعبوه 42 هدفاً وتلقت شباكه 25، فيما يدخل فريق المحلة المباراة متمسكا بالنقاط الثلاث لتحسين وضعه في جدول الترتيب حيث يحتل الفريق المركز الـ 13 برصيد 26 نقطة جمعها بالفوز في 5 مباريات وتعادل في 11 مباراة وخسر 8 مباريات وسجل لاعبيه 21 هدف وتلقت شباكه 28 هدفا، ويتقدم فريق المحلة عن مراكز الهبوط بـ 6 نقاط فقط، ما يضعه فى دائرة الخطر حتي اللحظات الأخيرة من الموسم.

القيمة التسويقية للزمالك وغزل المحلة

وتبلغ القيمة التسويقية لفريق الزمالك 21.43 مليون يورو فيما تساوى القيمة التسويقية لغزل المحلة 4.48 مليون يورو.

95 مباراة جمعت الزمالك وغزل المحلة

97 مباراة جمعت الزمالك وغزل المحلة حقق الابيض 58 انتصاراً وخسر فى 14 لقاء وانتهت 25 مباراة بالتعادل، وسجل الفارس الأبيض 148 هدفاً وتلقت شباكه 55، ويعد حسن شحاته الهداف التاريخى للزمالك في المحلة برصيد 6 أهداف بينما محمود المشاقى الهداف التاريخى للمحلة في الزمالك برصيد 3 أهداف.

آخر مباراة جمعت الزمالك والمحلة في الدوري انتهت بفوز الأبيض 4-0 بينما آخر مباراة جمعت الزمالك والمحلة بكأس الرابطة انتهت بفوز المحلة 3-0