شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون العرب يدخل معسكراً مغلقاً استعداداً لسيراميكا فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل فريق المقاولون العرب معسكراً مغلقاً اليوم بالجبل الأخضر استعداداً لمواجهة سيراميكا التى ستقام غداً، الأحد، فى الجولة 25 للدوري الممتاز، وكانت مباراة الدور الأول التى جمعت الفريقين قد انتهت بالتعادل بنتيجة 2/2.

وعقد محمد عودة المدير الفني لفريق المقاولون العرب جلسة خاصة مع لاعبي الفريق، طالبهم خلالها باعتبار المباريات المقبلة فى الدوري العام على أنها مباريات كؤوس غير مقبول فيها الهزيمة أو التعادل، وإنما البحث عن الفوز فقط.

وشدد عودة على أهمية عدم فقد النقاط لتحسين وضع الفريق في الجدول والهروب من صراع القاع الذي بات يضم العديد من الفرق الكبيرة.

من ناحية أخرى، فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب على البنك الأهلي بهدفين لهدف في المباراة الودية التي أقيمت على ملعب المقاولون بالجبل الأخضر في إطار استعداد الفريق لمباريات الدوري.

وأبدى نادى المقاولون العرب استياءه الشديد من الأخطاء التحكيمية التى صاحبت مباراة الفريق أمام الزمالك فى مسابقة الدوري، والتى خسرها المقاولون بهدف نظيف فى الجولة 24 بالدورى العام.

وأصدر المقاولون العرب بيانا رسميا جاء كالتالى: "يضع نادى المقاولون العرب القائمين على الكرة المصرية ولجنة الحكام أمام مسئولياتهم، خاصة أن الأخطاء التى شهدها لقاء الفريق أمام الزمالك تأتى استمرارا لسلسلة من الحالات التحكيمية الغريبة ضد الفريق وما يدعو للتساؤل والحصول على إجابة واضحة أن يكون الحكم أمين عمر عاملا مشتركا فى مباراتين خلال 3 أسابيع أمام الإسماعيلى ثم الزمالك".

وأكد المهندس محمد عادل فتحى، المشرف العام على الكرة عضو مجلس إدارة النادى، أن المقاولون تعرض لأخطاء واضحة ولا تحتاج الاجتهاد فيما يتعلق بهدف الزمالك الذى جاء من خطأ واضح قبل الهدف، وكان يجب الرجوع وإلغاء الهدف، كما تغاضى الحكم وحكام الفار عن إعادة ضربة جزاء الفريق بعد تقدم حارس الزمالك الواضح كما أثبتت كل اللقطات.