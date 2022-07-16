شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلي وبيراميدز اليوم السبت 16 / 7 / 2022 بالدوري الممتاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه فريق الاهلى نظيره بيراميدز باستاد الدفاع الجوى فى الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز فى مواجهة لن تنقصها الإثارة والمتعة الكروية.

ويدخل المارد الأحمر مباراة الليلة بحثاً عن مواصلة الانتصارات بعد الفوز الكبير على فيوتشر برباعية دون رد فى الجولة الأخيرة للمسابقة، وفى المقابل تعادل بيراميدز مع طلائع الجيش بهدفين لكل فريق فى نفس الجولة.

موعد مباراة الأهلى وبيراميدز بالدوري

ويستعد فريق الأهلى لمواجهة بيراميدز فى التاسعة مساء اليوم، السبت، باستاد الدفاع الجوى ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

غيابات الأهلى أمام بيراميدز بالدوري

يتواصل غياب أكرم توفيق وعمار حمدى وميكيسونى وبيرسى تاو ومحمود وحيد وحسين الشحات وطاهر محمد طاهر ومحمد هانى عن الأهلى في مباراة بيراميدز بسبب الإصابة.

المواجهة الأخيرة بين الاهلى وبيراميدز

انتهت آخر مباراة جمعت الأهلى وبيراميدز بفوز المارد الأحمر بهدفين مقابل هدف فى دور الثمانية لبطولة كأس مصر، سجل ثنائية المارد الاحمر محمد شريف وحسام حسن، وأحرز هدف بيراميدز رمضان صبحى من ركلة جزاء.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلى وبيراميدز

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى وبيراميدز اليوم السبت الدورى المصرى مع وجود استوديو تحليلى قبل انطلاق اللقاء بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.