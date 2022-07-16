شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد العربى للسلة ينظم معسكرا للحكام على هامش البطولة العربية بالقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر الاتحاد العربى لكرة السلة، برئاسة إسماعيل القرقاوى، تنظيم معسكر للحكام العرب على هامش منافسات البطولة العربية لمنتخبات الشباب التى تقام بنادى الزهور وتستمر حتى 21 يوليو الجارى.

ويبدأ المعسكر يوم 18 يونيو بوصول الحكام وتسكينهم، على أن تبدأ المناقشات فى الأيام التالية لحين انتهاء البطولة. ويشارك فى البطولة كل من الإمارات وقطر والكويت والسعودية والجزائر، بالإضافة إلى مصر المستضيفة.

وتضم قائمة اللاعبين كلاً من: بيبو زهران ، محمد تيفا ، علي وحيد ، عصام فاروق ، ياسين عبد الوهاب ، زياد ايمن ، يوسف عمرو ، فهمي زيدان ، بلال طلبة، خالد وليد ، عبدالله محمد ، احمد تامر توفيق، نادر فخر الدين.