شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك وغزل المحلة اليوم السبت 16 / 7 / 2022 بالدوري الممتاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحل فريق الزمالك ضيفًا على غزل المحلة ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز، ويسعى الفارس الأبيض لتعزيز صدارته برصيد 54 نقطة، وتحقيق الفوز الرابع على التوالي بقيادة فيريرا.

موعد مباراة الزمالك وغزل المحلة فى الدوري

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة غزل المحلة فى السادسة والنصف مساء اليوم، السبت، باستاد غزل المحلة ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

الزمالك يسعى لتحنب مفاجآت غزل المحلة

ويسعى فيريرا لتجنب مفاجآت غزل المحلة، خاصة أن آخر زيارة لملعب زعيم الفلاحين ومواجهته على أرضه يوم 2 فبراير الماضى حسمها غزل المحلة بنتيجة 2-1.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وغزل المحلة

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك وغزل المحلة اليوم السبت فى الدورى المصرى مع وجود استوديو تحليلى قبل انطلاق اللقاء بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.