شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. تدريب بيراميدز الختامى استعدادا لمواجهة الأهلي غدًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختتم لاعبو فريق بيراميدز استعداداتهم لمواجهة الأهلى غدًا ضمن مباريات الجولة الـ25 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز، والتى ستقام باستاد الدفاع الجوى فى التاسعة مساءً.

تعافى إسلام عيسي لاعب فريق بيراميدز من إصابة الجرح القطعي التى تعرض لها فى العين خلال مواجهة سيراميكا، وشارك اللاعب فى التدريب الجماعي لبيراميدز استعدادًا للأهلي غدًا.

وشارك اسلام عيسي فى التدريب الجماعي بشكل طبيعي وينتظر قرار المدير الفني تاكيس جونياس لدخول قائمة مواجهة الأهلي.

وتفتتح غداً، السبت، منافسات الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز بإقامة ثلاثة لقاءات، تجمع الزمالك مع غزل المحلة، وفيوتشر مع الإسماعيلى، وأخيراً الاهلى مع بيراميدز.