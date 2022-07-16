شكرا لقرائتكم خبر عن بنات فى بيت العضلات.. سمر حمزة أيقونة المصارعة.. وفريال أشرف ملكة الذهب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مخطئ من يظن أن الألعاب القتالية، مثل الكاراتيه والأثقال والمصارعة وغيرها من الألعاب المرتبطة بالعنف، تقتصر على الرجال فقط، فهناك لاعبات تألقن وحصدن الألقاب فى تلك الرياضات بعدما اقتحمن بيت العضلات الذى كان قاصرا على الرجال لسنوات قليلة ماضية، وأبرز مثال على ذلك الإنجازات التى حققتها لاعبات مصر مثل سمر حمزة وفريال أشرف ونعمة سعيد، بالإضافة إلى بسنت حميدة.

سمر حمزة أيقونة المصارعة النسائية بمجرد ذكر اسمها تذكر المصارعة النسائية، فهى أيقونة اللعبة، بعدما توجت بميدالية برونزية فى بطولة العالم بعد غياب 15 عاما عن التتويج بميداليات، حيث تعد ميدالية سمر هى الأولى لمصر منذ آخر ميدالية تحققت عن طريق محمد عبد الفتاح بوجى عام 2006، وهى ذهبية بطولة العالم، أى أنها استعادت التتويج بالميداليات بعد غياب 15 عاما عن ببطولات العالم.

ونجحت سمر حمزة فى تحقيق برونزية دورة البحر المتوسط، وفضية بطولة الرانك الدولية، كما احتلت المركز الثالث فى التصنيف الدولى للمصارعة.





فريال ملكة الذهب

بطلة الكاراتية المتوجة بالميدالية الذهبية لأولمبياد طوكيو 2020، وحصدت مؤخراً المركز الأول والميدالية الذهبية بمنافسات وزن 68 كجم فى دورة ألعاب البحر المتوسط 2022 التى أقيمت مؤخرا بالجزائر، لتصبح نموذجاً آخر للنجاحات التى تحققها بنات مصر فى الألعاب القتالية.

ففى 2017، حصلت فريال أشرف على برونزية الدورى العالمى للكاراتيه فى وزن 68 فى المغرب، وتعتبر أول مصرية تفوز ببرونزية الدورى العالمى للكاراتيه، وفى 2018 حصلت فريال على فضية الدورى العالمى للكاراتيه فى الصين، وحصلت على برونزية بطولة أفريقيا للكاراتيه فى رواندا.

أما فى 2019، مثلت مصر فى الألعاب الأفريقية 2019 التى أقيمت فى الرباط بالمغرب وفازت بالميدالية الفضية فى الكوميتيه للسيدات 68 كجم، وحصلت على الميدالية الذهبية فى بطولة العالم لناشئى الكاراتيه فى سانتياغو فى تشيلى فى عام 2019.

كما حصلت على ذهبية بطولة الدورى العالمى للكاراتيه فى دبى فى عام 2019 وذهبية البطولة الأفريقية 2022.





نعمة سعيد الفتاة الحديدية

نجحت نعمة سعيد بطلة رفع الأثقال فى التتويج بلقب ملكة الذهب فى عالم رفع الأثقال، فى ظل مواصلتها تحقيق الميداليات العالمية على صعيد منافسات مختلفة، وآخرها ذهبيتى الخطف والكلين فى دورة ألعاب البحر المتوسط بمنافسات وزن 71 كجم .

كما حصدت 3 ميداليات مؤخراً فى بطولة العالم لرفع الأثقال للشباب التى أقيمت باليونان، خلال الفترة من 2 إلى 10 مايو الماضى، وتوجت خلالها بذهبية الكلين والنتر وفضية الخطف فى وزن 71 كجم.

وواصلت النجاحات بعد حصدها ذهبيتي وزن 64 كجم ببطولة العالم بأوزبكستان فى الخطف والمجموع وفضية النتر.





بسنت حميدة النفاثة الطائرة

أصبحت بسنت حميدة لاعبة منتخب ألعاب القوى حديث الصباح والمساء فى الوسط الرياضى، بعد تتويجها بذهبيتى سباقات 100 م و 200 م وكسر الرقم القياسى المسجل فى الدورات السابقة بدورة ألعاب البحرالمتوسط.

بسنت حميدة كانت قد تعرضت للإصابة بمزق فى العضلة الخلفية، قبل المشاركة فى أولمبياد طوكيو الأخيرة بساعات، وتم عرضها على اللجنة الطبية، وخضعت لأشعة مقطعية التى أثبتت إصابتها لتغيب عن البطولة التى طالما انتظرتها طويلا.

لم تستسلم بسنت للإصابة بل بعد تأهيليها وشفائها بدأت المشاركة تدريجياً فى البطولات التالية، مثل بطولة العالم، وبطولة التشيك الدولية، وفى يونيو الماضى تعرضت للإصابة مجددا بمزق فى العضلة الضامة، وهو ما جعلها تنسحب من البطولة الأفريقية لتعود من جديد وتحصد الذهب وتثبت انها اسرع بنت ليس فى مصر فقط بل على مستوى دول البحر المتوسط.