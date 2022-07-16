شكرا لقرائتكم خبر عن طلائع الجيش يتوجه للغردقة لدخول معسكر مغلق استعدادا لمواجهة الجونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم فريق طلائع الجيش، بقيادة طارق العشرى اليوم، السبت، استعداداته لمواجهة فريق الجونة، المقرر لها السادسة والنصف مساء غد، الأحد، باستاد خالد بشارة بالغردقة ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدورى الممتاز.

ويخوض الطلائع مرانه الأخير على ملعبه ثم يعلن طارق العشرى قائمة المباراة التي تتوجه للغردقة لدخول معسكر مغلق هناك استعداداً للمباراة.

وحافظ طارق العشرى مع الطلائع على سلسلة اللاهزيمة طوال الـ16 مباراة الأخيرة بالدورى، وجمع الفريق 22 نقطة، وشهدت التعادل مع الأهلى، وألفوز على سيراميكا والإسماعيلى، والتعادل مع البنك الأهلى وبيراميدز، ثم الفوز على الزمالك والمقأولون العرب وغزل المحلة وسموحة وفيوتشر، والوصول للنقطة 37 التى قربت ألفريق من المنافسة على المربع الذهبى.

ويحتل الطلائع المركز السادس بجدول ترتيب الدورى برصيد 37 نقطة بعدما لعب 24 مباراة فاز فى 9 لقاءات وتعادل فى 10 مواجهات وخسر 5 مباريات، وسجل لاعبوه 18 هدفا وتلقت شباكه 19.

ويعكف طارق العشرى على دراسة مباريات الجونة وعلى رأسها مباراته الأخيرة أمام انبى والتى انتهت بالتعادل الايجابى بهدفين لكل فريق للوقوف على نقاط القوة والضعف قبل ملاقاته بالدوري.