شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات اليوم السبت 16 / 7 / 2022 بالدوري المصرى الممتاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق اليوم، السبت، منافسات الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز بإقامة ثلاثة لقاءات تجمع الزمالك مع غزل المحلة وفيوتشر مع الإسماعيلى، وأخيراً الأهلى مع بيراميدز، وسط توقعات بمواجهات قوية ومثيرة، خاصة مع اشتعال صراع الصدارة على قمة المسابقة.

موعد مباراة الزمالك وغزل المحلة

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة غزل المحلة فى السادسة والنصف مساء اليوم السبت، باستاد غزل المحلة ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

موعد مباراة فيوتشر والإسماعيلى

يستعد فريق فيوتشر لمواجهة الإسماعيلى فى السادسة والنصف مساء اليوم، السبت، باستاد الأهلى والسلام ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

موعد مباراة الأهلى وبيراميدز

ويستعد فريق الأهلى لمواجهة بيراميدز فى التاسعة مساء اليوم السبت باستاد الدفاع الجوى ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

القنوات الناقلة لمباريات الدورى

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات الدورى المصرى اليوم السبت، مع وجود استوديو تحليلى قبل انطلاق اللقاءات بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.