شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلى يستعيد أحمد ياسر قبل مواجهة سموحة في الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عاد أحمد ياسر صانع ألعاب فريق البنك الأهلى للمشاركة في التدريبات الجماعية عقب الشفاء من الإصابة استعدادا لمواجهة سموحة في بطولة الدورى المصرى الممتاز.

وتعرض أحمد ياسر للإصابة بجزع فى الرباط الداخلى للركبة خلال المشاركة فى أحد التدريبات وخضع لبرنامج علاجى تحت إشراف طبيب فريق البنك الأهلى حاليا للعودة مرة أخرى للمشاركة في التدريبات الجماعية.

واصل فريق الكرة الأول بنادي البنك الأهلي تدريباته الجماعية اليوم بستاد الشرطة الرياضي بالعباسية إستعدادا لمواجهة فريق سموحة ضمن مباريات الجولة الخامسة والعشرون من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز والمقرر لها الأحد المقبل ويستضيفها ستاد الاسكندرية في تمام السادسة والنصف مساءً .

وقبل انطلاق مران اليوم عقد خالد جلال المدير الفني جلسة مع لاعبي الفريق للحديث عن السلبيات التي وقع فيها اللاعبين في مباراة غزل المحلة خاصةً في شوط المباراة الأول وشدد المدير الفني علي أهمية جميع المباريات المقبلة وضرورة تحقيق نتائج إيجابية .

وشهد مران اليوم تنفيذ اللاعبين بعض النواحي التكتيكية والخططية وأوقف خالد جلال المدير الفني المران أكثر من مرة لتحفيظ اللاعبين .

وكان فريق البنك الأهلي قد حقق فوزاً مهماً علي فريق غزل المحلة بهدفين مقابل هدف في الجولة الرابعة والعشرون من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز ليرفع البنك الأهلي رصيده الي 34 نقطة محتلا المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الممتاز.