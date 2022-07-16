شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى عبده يستقر على مشاركة إبراهيما كونية في التشكيل الأساسى للمحلة ضد الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر مصطفى عبده المدير الفني لفريق غزل المحلة على مشاركة إبراهيما كونية لاعب الفريق بالتشكيل الأساسى في مباراة الزمالك اليوم وذلك عقب ظهور اللاعب بشكل جيد خلال التدريبات الجماعية.

ويقترب محمد "بازوكا" مدافع الفريق من تعويض غياب محمد فتح الله عقب تماثل الأول للشفاء من الإصابة التى تعرض لها مؤخراً في العضلة الضامة والمشاركة في التدريبات، بينما يفاضل مصطفى عبده بين خالد الاخميمى وأشرف السيد لتعويض غياب أحمد الندرى .

ويغيب أحمد الندرى ومحمد فتح الله "كماتشو" عن مواجهة فريقهم أمام الزمالك في بطولة الدورى المصرى الممتاز بسبب الإيقاف.

ويأتى إيقاف أحمد الندرى بسبب تراكم الإنذرات بينما محمد فتح الله " كماتشو " بسبب الطرد المباشر أمام البنك الاهلى المباراة الماضية و الإيقاف لمدة 3 مباريات و غرامة قدرها 25 ألف جنيه من قبل رابطة الأندية المصرية المحترفة .

ويستعد فريق غزل المحلة لملاقاة نظيره الزمالك ضمن مباريات الجولة الـ25 من عمر مسابقة الدورى المصرى اليوم السبت على ستاد المحلة في تمام الساعة السادسة والنصف مساء.

ويحتل فريق غزل المحلة المركز السادس عشر بجدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز برصيد 26 نقطة حيث تمكن من الفوز في 5 مباريات والتعادل في 11 مباراة والهزيمة في 8 مباريات.