شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عبد المنصف لـ"الخليج 365": اعتزالى بنهاية الموسم قرار نهائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن محمد عبد المنصف حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادى الاتحاد السكندرى اعتزاله كرة القدم بنهاية الموسم، مؤكدا أن الموسم الحالي سيكون الأخير له في المستطيل الأخضر.

أكد عبد المنصف خلال تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن قرار اعتزاله كرة القدم بنهاية الموسم نهائيا ولا رجعة فيه خصوصا أنه اكتفى بما قضاه داخل المستطيل الأخضر".

تابع "أوسة" :"آخر موسم لي مع نادي الاتحاد السكندري، ولن أتواجد مع أي ناد آخر، سأتواجد في شيء بعيد عن المستطيل الأخضر، وهذا قرار نهائي لي، اكتفيت بالفترة التي قضيتها داخل الملاعب.

من ناحية أخرى حرص محمد مصيلحى، رئيس مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى، على حضور تدربب الفريق بمقر النادى بسموحة، وعقد جلسة مع الجهاز الفنى واللاعبين طالبهم فيها بنسيان الخسارة بخماسية أمام سيراميكا فى الجولة الماضية.

وأكد رئيس النادى السكندرى للاعبين أنه لا وقت للخلافات وتصفية الحسابات، مطالباً الجميع بالاجتهاد، خصوصا أن أمامهم مباراة مصيرية أمام المصرى البورسعيدى الاثنين المقبل باستاد برج العرب ضمن منافسات الجولة 25 من مسابقة الدورى العام.

وطالب مصيلحى اللاعبين بالأداء الرجولى وتحقيق نتيجة إيجابية أمام المصرى البورسعيدى لمصالحة الجماهير، مؤكداً تقديره لغضب الجماهير من سوء الأداء والهزيمة الصعبة، مشددا على لاعبيه بضرورة التعويض وعدم البكاء على اللبن المسكوب.

وأكد مصيلحى أنه يتمنى من الجهاز واللاعبين أن يكونوا على قدر المسئولية، مشددا على دعمه لعماد النحاس وقدرته على تصحيح مسارالفريق، لافتا إلى أن المجلس بالكامل لم يقصر فى حق اللاعبين أو الجهاز الفني.