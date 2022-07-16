شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس إنبى: أتمنى احتراف محمود جاد "أوروبيا".. ومصطفى شلبى ليس للبيع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف أيمن الشريعى رئيس نادى إنبى أنه يتمنى احتراف محمود جاد حارس مرمى الفريق البترولى إلى أحد الدوريات الأوروبية خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة لأن هذا الأمر فى صالح الكرة المصرية.

وأوضح أيمن الشريعى خلال تصريحات تليفزيونية لقناة أون تايم سبورت أن مصطفى شلبى صانع ألعاب فريق إنبى ليس للبيع، وهذا الأمر جاء بتوصية من لجنة الكرة لعدم تواجد لاعب آخر قادر على تعويضه.

وأشار رئيس نادى إنبى أن النيجيري جون إيبوكا مهاجم الفريق البترولى لم يتلقى أي عروض رسمية حتى الآن داخلية أو خارجية .

وأختتم أيمن الشريعى حديثة أن المدرب البرتغالى فييرا سوف يستمر مع الفريق لمدة موسمين قادمين.

وكان كشف مصدر بجهاز الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بنادى إنبى أن مسئولى النادى البترولى طلبوا 2 مليون جنيه إسترلينى أى ما يعادل 44 مليون جنيه مصرى للتخلى عن خدمات الحارس محمود جاد لصالح نادى ويجان أتلتيك الإنجليزى الذى يلعب فى دورى الدرجة الأولى الإنجليزى "تشامبيونشيب" خلال الجلسة التى جمعت الطرفين بالتجمع الخامس خلال اليومين لماضيين.

أكد المصدر لـ ”الخليج 365” أن البحرينى طلال الحماد رئيس نادى ويجان عقد جلسة مع أيمن الشريعى رئيس نادى إنبى فى التجمع الخامس قدم فيها عرضا بمبلغ 1.5 جنيه سترلينى إلا أن رئيس النادى طلب 2 مليون جنيه سترلينى، ومن المنتظر أن يستمر اللاعب مع الفريق البترولى حتى نهاية الموسم قبل الانضمام للنادى الإنجليزي.

وأثبتت الأشعة التى أجراها محمود جاد حارس مرمى إنبى إصابته بكسر فى إصبع اليد وسيغيب عن حراسة مرمى الفريق البترولى لمدة 3 أسابيع مقبلة لحين استعادة جاهزيته لمباريات الدورى العام.