شكرا لقرائتكم خبر عن عبد المنصف: سأتحدث مع أحمد يحيى للتراجع عن الاعتزال وهذا سبب استبعادى من المباراة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف محمد عبد المنصف حارس مرمى فريق الاتحاد السكندرى أن قرار استبعاده من مباراة فريقه أمام سيراميكا جاء من الجهاز الفنى والطبى عقب تعرضة لنزلة برد شديدة قبل اللقاء و سوف يقوم غدا بعمل بعض الفحوصات الطبية للاشتباه بالاصابة بفيروس كيورونا .

وأوضح محمد عبد المنصف خلال تصريحات تلفزيونية لقناة أون تايم سبورت أنه سوف يقوم بعقد جلسة مع الحارس أحمد يحيى لاقناعة بالتراجع عن قرار أعتزاله كرة القدم نهائيا وهذا الامر غريب للغاية حيث قام بالاتصال به اليوم و الحديث معه لمدة 3 ساعات متواصلة .

وأشار محمد عبد المنصف أن هناك بعض من الأشخاص تهاجم لاعبى الاتحاد السكندرى و ليس لديهم مصلحة اله اسقاط الفريق .

أعلن أحمد حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادى الاتحاد السكندرى اعتزاله كرة القدم عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك.

وكتب يحيى:"شكرا جمهور مصر على الدعم والمسانده وشكر الله سعيكم جميعا ولا يريكم الله مكروه او سوء فى عزيز لديكم يارب بعد أحداث الامس قررت أعتزال كرة القدم نهائيًا وانا لله وانا اليه راجعون وعند الله تجتمع الخصوم".

يشار إلى أن أحمد يحيى، حارس مرمى فريق الاتحاد السكندرى، رفض استكمال مباراة فريقه أمام سيراميكا، وغادر الملعب عقب هجوم الجمهور عليه من المدرجات، مما أدى إلى توقف اللعب وتبديل الحارس فى الدقيقة 80 من المباراة التى جمعت الفريقين، أمس الخميس، على استاد الجبل الأخضر، ضمن مباريات الجولة الـ24 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز والتى فاز فيها سيراميكا بخماسية نظيفة.