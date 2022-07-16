شكرا لقرائتكم خبر عن طباخ رونالدو: اللاعب ما بياكلش مكرونات ولا رز ويمتنع نهائيا عن تناول السكر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث جورجيو بارون طباخ كريستيانو رونالدو نجم مانشستر يونايتد الإنجليزى عن النظام الغذائي للاعب، مؤكدا أنه لا يأكل المكرونة ولا الأرز ويمتنع نهائيا عن تناول السكر، لافتا إلى أن الدون ملتزم بنظام صحى ويحافظ عليه.

أضاف طباخ رونالدو في يوفنتوس خلال تصريحات تليفزيونية لبرنامج جمهور التالتة على قناة "أون تايم سبورتس 2" ويقدمه الإعلامى إبراهيم فايق: " أنا بشتغل بشكل مباشر مع رونالدو هو فاهم كتير في النظام الغذائي وبيعرف أكتر من الدكاترة قوة رونالدو تأتى من التدريبات الكثيرة وليس الأكل الصحى فقط".

تابع بارون:"هو بيحب الأكل الصحى والخضروات لأنها مهمة جدا في النظام الغذائي لأى لاعب كما أنه يأكل البطاطا الأمريكية" مضيفا حديثه عن محمد صلاح نجم ليفربول:" محمد صلاح لاعب كبير وأنا بحبه على المستوى الشخصى".

من ناحية أخرى نفى نادى الكوكب السعودي، الصاعد حديثا لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، سعيه للتعاقد مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مؤكدا أن أنباء انضمامه للنادى غير صحيحة، وأن اللاعب خارج حساباتهم تماما، وذلك بعد التقارير الصحفية التى أفادت باهتمام أحد الأندية السعودية بضم نجم مانشستر يونايتد.

وقال حساب نادي الكوكب، عبر تويتر في بيان رسمى، "لا صحة للأخبار الصحفية التي تربط بين الكوكب واللاعب البرتغالى رونالدو كريستيانو، فاللاعب خارج حساباتنا تماما"، وجاء هذا البيان، رغم أن التقارير الصحفية أشارت إلى اهتمام أحد الأندية السعودية دون ذكر أى أسماء، إلا أن الكوكب السعودى أقحم اسمه فى هذه الأخبار المتواترة، لينفى سعيه لضم رونالدو إلى صفوفه.