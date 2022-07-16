شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الصباحي حكما لمباراة المحلة و الزمالك في الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسندت لجنة الحكام باتحاد الكرة مباراة غزل المحلة و الزمالك إلى الحكم محمد الصباحى فى اللقاء المقرر له السادسة مساء غد فى الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدورى الممتاز باستاد المحلة.

يعاون الصباحى فى إدارة مباراة المحلة و الزمالك كلاً من محمود أبو الرجال و هانى عبد الفتاح و إبراهيم محجوب ، و علاء صبرى حكم فيديو و أحمد توفيق طلب مساعد حكم فيديو.

بينما يدير مباراة فيوتشر و الإسماعيلى طارق مجدى يعاونه هانى خيرى و أحمد عبد الغنى و محمود وفا و السيد شعبان حكم فيديو ومبروك نبيل.

أعلن البرتغالى جوسفالدو فيريرا، المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، قائمة الفريق التى ستخوض مباراة غزل المحلة المقرر لها مساء غد، السبت، فى الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدورى الممتاز باستاد المحلة.

وتضم قائمة الزمالك كلا من:

حراسة المرمى: محمد عواد - محمد نديم.

خط الدفاع: محمود حمدى "الونش" - محمود علاء - محمد عبد الغنى - محمد طارق - حسام عبدالمجيد - عبدالله جمعة - أحمد فتوح - حازم إمام - حمزة المثلوثي.

خط الوسط: إمام عاشور - إسلام جابر - يوسف إبراهيم " اوباما " - محمد اوناجم - محمود عبدالرازق "شيكابالا " - أيمن حفنى - أحمد سيد "زيزو"- أشرف بن شرقي.

خط الهجوم: سيف الجزيرى - سيد عبدالله" نيمار".

وشهدت القائمة عودة محمود علاء وحازم إمام وحمزة المثلوثي، وغياب محمد أشرف روقا وعمر السعيد.