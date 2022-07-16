شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد يستقر على دفع 3 ملايين جنيه لـ بيراميدز لتفعيل عقد شراء إبراهيم حسن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر مسئولو الاتحاد السكندرى على تفعيل عقد شراء إبراهيم حسن من بيراميدز للحصول على اللاعب بصفة نهائية في الموسم الجديد بعدما أبدى عماد النحاس المدير الفني للفريق السكندرى إعجابه بقدرات اللاعب.

وينص التعاقد بين الاتحاد وبيراميدز على أنه فى حال وجود رغبة من زعيم الثغر فى شراء إبراهيم حسن بشكل نهائي بإرسال شيك بقيمة 3 ملايين جنيه قيمة الانتقال النهائى للاعب إلى سيد البلد.

وكان عماد النحاس المدير الفنى قد أوصى لجنة الكرة، المكونة من أحمد عبد المجيد ومحمد أحمد سلامه ومحمد البحيرى، بضرورج إنهاء ضم اللاعب والذى أصبح من الركائز الأساسية بالفريق.

ووافق محمد مصيلحى رئيس النادى على توصية لجنة الكرة ووعد بعقد جلسة خاصة مع اللاعب عقب مباراة سيراميكا لإنهاء جميع الأمور المالية الخاصة باللاعب.

حرص محمد مصيلحى، رئيس مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى، على حضور تدربب الفريق بمقر النادى بسموحة، وعقد جلسة مع الجهاز الفنى واللاعبين طالبهم فيها بنسيان الخسارة بخماسية أمام سيراميكا فى الجولة الماضية.

وأكد رئيس النادى السكندرى للاعبين أنه لا وقت للخلافات وتصفية الحسابات، مطالباً الجميع بالاجتهاد، خصوصا أن أمامهم مباراة مصيرية أمام المصرى البورسعيدى الاثنين المقبل باستاد برج العرب ضمن منافسات الجولة 25 من مسابقة الدورى العام.

وطالب مصيلحى اللاعبين بالأداء الرجولى وتحقيق نتيجة إيجابية أمام المصرى البورسعيدى لمصالحة الجماهير، مؤكداً تقديره لغضب الجماهير من سوء الأداء والهزيمة الصعبة، مشددا على لاعبيه بضرورة التعويض وعدم البكاء على اللبن المسكوب.