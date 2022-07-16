شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الرياضة المصرية اليوم الجمعة 15-7-2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الرياضة اليوم الجمعة 15-7-2022 العديد من الأحداث المهمة، ويأتى على رأسها بحث طارق حامد، لاعب وسط الزمالك، عن حلول ودية مع نادى اتحاد جدة السعودى، الذى وقع عقود الانضمام لصفوفه بداية من الموسم المقبل، ليؤجل انضمامه للفريق حتى نهاية الموسم الحالى فى مصر

إنبى يطلب 44 مليون جنيه لبيع محمود جاد لـ ويجان الإنجليزى

كشف مصدر بجهاز الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بنادى إنبى أن مسئولى النادى البترولى طلبوا 2 مليون جنيه إسترلينى أى ما يعادل 44 مليون جنيه مصرى للتخلى عن خدمات الحارس محمود جاد لصالح نادى ويجان أتلتيك الإنجليزى الذى يلعب فى دورى الدرجة الأولى الإنجليزى "تشامبيونشيب" خلال الجلسة التى جمعت الطرفين بالتجمع الخامس خلال اليومين لماضيين.

منتخب اليد يتأهل لكأس العالم رسميا بعد ألفوز على الجزائر.. التفاصيل

تأهل المنتخب الوطنى لكرة اليد إلى بطولة كأس العالم، المقرر تنظيمها فى السويد وبولندا، عقب فوزه على منتخب الجزائر بنتيجة (34-19)، اليوم الجمعة، فى إطار دور ربع نهائى كأس الأمم الأفريقية التى تستضيفها مصر، وذلك على صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر، ليتأهل إلى نصف النهائى من بطولة أفريقيا. مصطفى عبده يضم 22 لاعبا لقائمة المحلة استعدادا لمواجهة الزمالك أعلن مصطفى عبده المدير ألفنى لفريق غزل المحلة قائمة ألفريق التى ستخوض لقاء الزمالك غدا ضمن مباريات الجولة الـ25 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز والتى تقام على ستاد المحلة فى تمام الساعة السادسة والنصف مساءً، وجاءت القائمة تضم كلا من : طلب نادى الاتحاد السكندرى دعم جماهيره خلال المباريات المقبلة من الدورى العام بعد سوء النتائج التى كان آخرها الخسارة أمام سيراميكا بخماسية نظيفة ضمن منافسات الجولة 24 من عمر مسابقة الدورى العام.

أعلن اليونانى تاكيس جونياس المدير ألفنى لنادى بيراميدز قائمة مباراة الأهلي، فى إطار مواجهات الدورى المصرى الممتاز، ويحل الأهلى ضيفا على بيراميدز فى التاسعة من مساء غد السبت على استاد الدفاع الجوى فى إطار الجولة 25 من الدوري.

أسندت لجنة الحكام باتحاد الكرة مباراة غزل المحلة والزمالك إلى الحكم محمد الصباحى فى اللقاء المقرر له السادسة مساء غد فى الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدورى الممتاز باستاد المحلة.

يعود أحمد يحيى، حارس مرمى ألفريق الأول لكرة القدم بنادى الاتحاد السكندرى، إلى مران زعيم الثغر غدا، السبت، استعداداً لمواجهة فريق المصرى البورسعيدى الاثنين المقبل باستاد برج العرب ضمن منافسات الجولة 25 من عمر مسابقة الدورى العام.

أعلن البرتغإلى جوسفالدو فيريرا، المدير ألفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، قائمة ألفريق التى ستخوض مباراة غزل المحلة المقرر لها مساء غد، السبت، فى الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدورى الممتاز باستاد المحلة.

يخضع محمد عبد المنصف، حارس مرمى ألفريق الأول لكرة القدم بنادى الاتحاد السكندرى، لـ تحاليل فيروس كورنا اليوم عقب شكوى اللاعب من ارتفاع فى درجات الحرارة وظهور أعراض البرد عليه، الأمر الذى جعل الحارس يجرى اتصالا هاتفيا بعمرو الأشلم طبيب ألفريق السكندرى، والذى أوصى بخضوع اللاعب للفحوصات اللازمة.

أعلن أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادى الأهلي، انتقال والتر بواليا لاعب ألفريق إلى القادسية السعودى لمدة عام على سبيل الإعارة بنية البيع، وأنهى توفيق كافة الإجراءات التعاقدية والمالية بعد الرجوع لمحمود الخطيب رئيس النادى المشرف العام على الكرة. تواجد محمود عبد العاطى دونجا، لاعب خط وسط ألفريق الأول لكرة القدم بالنادى الإسماعيلي، فى قائمة فريقه استعدادًا لمواجهة فيوتشر ضمن منافسات الدورى العام، بعد غياب دام 121 يوما للإصابة بمزق فى العضلة الأمامية. أعلن مصطفى عبده المدير ألفنى لفريق غزل المحلة قائمة ألفريق التى ستخوض لقاء الزمالك غدا ضمن مباريات الجولة الـ25 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز والتى تقام على ستاد المحلة فى تمام الساعة السادسة والنصف مساءً، وجاءت القائمة تضم كلا من :

أكد هانى سعيد، المدير الرياضى لنادى بيراميدز، أن ناديه لم يدخل فى مفأوضات لضم طارق حامد لاعب وسط الزمالك، موضحا أن الحديث عن الصفقات فى الوقت الحإلى أمر سابق لأوأنه.

كشف هانى سعيد، المدير الرياضى لنادى بيراميدز، أن قضية عبد الله السعيد والأهلى لم يحدث فيها حكم نهائي، موضحا أن الأهلى حصل على حكم لكنه ليس قانونيا ونسير فى كافة الطرق، خاصة أن موقف عبد الله سليم ونحن فى بيراميدز ندعم اللاعب.

منعاً لتكرار أزمة اتحاد الكرة مع البرتغإلى كارلوس كيروش، المدير ألفنى السابق لمنتخب مصر، وضعت الجبلابة بنداً فى عقد روى فيتوريا المدير ألفنى الجديد للمنتخب ينص على التزامه بالسلوك الرياضى، وفقا لتعليمات ألفيفا، وفى حال ارتكاب أى مخألفة يتحمل فيتوريا أى غرامات.

يبحث طارق حامد، لاعب وسط الزمالك، عن حلول ودية مع نادى اتحاد جدة السعودى، الذى وقع عقود الآنضمام لصفوفه بداية من الموسم المقبل، ليؤجل انضمامه للفريق حتى نهاية الموسم الحإلى فى مصر بنهاية أغسطس المقبل، وذلك بعدما رفضت إدارة الزمالك فكرة رحيل اللاعب فى الوقت الحإلى، وتحديدا قبل نهاية الموسم الكروى.

يفتقد فريق الاهلى بقيادة البرتغإلى ريكاردو سواريز جهود ثمانية لاعبين فى مباراته القادمة أمام بيراميدز، المقرر لها التاسعة مساء غد، السبت، باستاد الدفاع الجوى ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدورى الممتاز.