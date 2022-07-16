شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تتفوق على الجزائر 20/ 8 بالشوط الأول فى ربع نهائى أمم أفريقيا لليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم منتخب مصر الأول لكرة اليد على نظيره الجزائرى بنتيجة 20/8 فى الشوط الأول فى ربع نهائى كأس الأمم الأفريقية والمقامة بصالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر.

وشهد الشوط الأول تألق لاعبي المنتخب، حسن وليد قداح وعمر الوكيل بكار والحارس المخضرم كريم هنداوى وسط محاولات من الجانب الجزائرى لتقليص فارق النقاط فى ظل البداية الهجومية القوية من جانب الفراعنة.

وينتظر منتخب تونس الفائز من لقاء الفراعنة أمام الجزائر لمواجهته غدا فى نصف نهائى البطولة.

ووصل منتخب مصر لكرة اليد إلى دور ربع نهائى بطولة كأس الأمم الأفريقية التى تستضيفها مصر مُحققاً العلامة الكاملة بالفوز على الكاميرون والمغرب فى دور المجموعات.

ونجح منتخب مصر فى تحقيق الفوز على نظيره المغربى بنتيجة 36/21 فى ثان مواجهاته ببطولة كأس الأمم الأفريقية التى تستضيفها مصر على صالة حسن مصطفى بعدما كان قد حقق الفوز فى ضربة البداية بالفوز على الكاميرون بنتيجة 40 / 17، حيث أن مجموعة الفراعنة بالدور الأول ضمت 3 منتخبات فقط .

ويطمح الفراعنة فى إسعاد الجماهير على أرضهم بعد إخفاق حصد ذهبية دورة ألعاب البحر المتوسط بالجزائر والاكتفاء بحصد الفضية بالخسارة من إسبانيا فى النهائى بفارق هدف وحيد بنتيجة 28/27.

واختار باروندو جاوسيا، المدير الفنى للفراعنة، قائمة مكونة من 22 لاعبا، حيث تتيح لائحة البطولة اختيار 18 لاعبا مع السماح باستبدال 5 لاعبين، حيث جاءت القائمة كالتالى :حراسة المرمى: كريم هنداوي – محمد عصام الطيار – محمد علي.

الجناح الأيسر: عمر الوكيل بكار – أحمد مؤمن - أحمد هشام سيسه ، والظهير الأيسر: علي زين – يحيى الدرع – حسن وليد قداح - عبدالرحمن فيصل ، صانع الألعاب: أحمد خيري - سيف الدرع ، الظهير الأيمن: أحمد الأحمر – يحيى خالد - محسن رمضان - مهاب سعيد ، الجناح الأيمن: محمد سند - أكرم يسري.

الدائرة: محمد ممدوح هاشم - إبراهيم المصري – أحمد عادل - شادي خليل.