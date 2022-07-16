شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد يحيى حارس الاتحاد السكندرى يعلن اعتزاله كرة القدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن أحمد حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادى الاتحاد السكندرى اعتزاله كرة القدم عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك.

وكتب يحيى: "شكرا جمهور مصر على الدعم والمساندة وشكر الله سعيكم جميعا ولا يريكم الله مكروها أو سوء فى عزيز لديكم يارب بعد أحداث الأمس قررت اعتزال كرة القدم نهائيًا وإنا لله وإنا إليه راجعون وعند الله تجتمع الخصوم".

يشار إلى أن أحمد يحيى، حارس مرمى فريق الاتحاد السكندرى، رفض استكمال مباراة فريقه أمام سيراميكا، وغادر الملعب عقب هجوم الجمهور عليه من المدرجات، ما أدى إلى توقف اللعب وتبديل الحارس فى الدقيقة 80 من المباراة التى جمعت الفريقين، أمس الخميس، على استاد الجبل الأخضر، ضمن مباريات الجولة الـ24 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز والتى فاز فيها سيراميكا بخماسية نظيفة.

بدورها، أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة، اختيار أحمد يحيى حارس مرمى فريق الاتحاد السكندرى لاعب الجولة الـ24 بالدورى المصرى الممتاز، ونشرت الصفحة الرسمية لرابطة الأندية المصرية المحترفة عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، صورة للحارس أحمد يحيى، وجاء التعليق، كالتالى: "بإصراره على لعب المباراة من أجل مساعدة زملائه وتحامله على نفسه تلبيةً لنداء ناديه، كل الدعم لحارس مرمى الاتحاد السكندرى أحمد يحيي، والذى بعطائه اختير لاعباً للجولة.. أبق رأسك مرفوعاً يا أحمد".