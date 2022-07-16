شكرا لقرائتكم خبر عن إنبى يطلب 44 مليون جنيه لبيع محمود جاد لـ ويجان الإنجليزى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر بجهاز الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بنادى إنبى أن مسئولى النادى البترولى طلبوا 2 مليون جنيه إسترلينى أى ما يعادل 44 مليون جنيه مصرى للتخلى عن خدمات الحارس محمود جاد لصالح نادى ويجان أتلتيك الإنجليزى الذى يلعب فى دورى الدرجة الأولى الإنجليزى "تشامبيونشيب" خلال الجلسة التى جمعت الطرفين بالتجمع الخامس خلال اليومين لماضيين.

أكد المصدر لـ ”الخليج 365” أن البحرينى طلال الحماد رئيس نادى ويجان عقد جلسة مع أيمن الشريعى رئيس نادى إنبى فى التجمع الخامس قدم فيها عرضا بمبلغ 1.5 جنيه سترلينى إلا أن رئيس النادى طلب 2 مليون جنيه سترلينى، ومن المنتظر أن يستمر اللاعب مع الفريق البترولى حتى نهاية الموسم قبل الانضمام للنادى الإنجليزي.

وأثبتت الأشعة التى أجراها محمود جاد حارس مرمى إنبى إصابته بكسر فى إصبع اليد وسيغيب عن حراسة مرمى الفريق البترولى لمدة 3 أسابيع مقبلة لحين استعادة جاهزيته لمباريات الدورى العام.

من ناحية أخرى ينتظر مسئولو نادى إنبى وصول عرض رسمى لحسم مصير النيجيرى جون إيبوكا مهاجم الفريق البترولى من البقاء أول الرحيل فى الموسم الجديد خصوصا أن الإدارة لن تفرط فى خدمات اللاعب سوى فى حال وصول عرض مناسب.

وكشف مصدر بجهاز الكرة بفريق إنبى أن إيبوكا لم تصله أى عروض رسمية حتى آلان لافتا إلى أن كل ما يثار فى الإعلان كلام وكلاء ولم يصل إدارة النادى البترولى أى فاكس رسمى سواء من القطبين أو الأندية الأخرى.

وأوضح المصدر أن عقد إيبوكا،يتبقى فيه موسم ونصف، ولا يحتوى على شروط جزائية، لافتاً إلى أن الأندية تتفاوض مع اللاعب عن طريق وكيله، مؤكدا أن اللاعب يتقاضى 120 ألف دولار سنوياً، ما يعادل 2 مليون و200 ألف جنيه مصري.