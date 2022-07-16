7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الرياضة اليوم الجمعة 15-7-2022 العديد من الأحداث المهمة ويأتى على رأسها تأهل المنتخب الوطني لكرة اليد إلى بطولة كأس العالم، المقرر تنظيمها في السويد وبولندا، عقب فوزه على منتخب الجزائر بنتيجة (34-19)

منتخب اليد يتأهل لكأس العالم رسميا بعد الفوز على الجزائر.. التفاصيل

تأهل المنتخب الوطني لكرة اليد إلى بطولة كأس العالم، المقرر تنظيمها في السويد وبولندا، عقب فوزه على منتخب الجزائر بنتيجة (34-19)، اليوم الجمعة، فى إطار دور ربع نهائى كأس الأمم الأفريقية التى تستضيفها مصر، وذلك على صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر، ليتأهل إلى نصف النهائي من بطولة أفريقيا.

كشف مصدر بجهاز الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بنادى إنبى أن مسئولى النادى البترولى طلبوا 2 مليون جنيه إسترلينى أى ما يعادل 44 مليون جنيه مصرى للتخلى عن خدمات الحارس محمود جاد لصالح نادى ويجان أتلتيك الإنجليزى الذى يلعب فى دورى الدرجة الأولى الإنجليزى "تشامبيونشيب" خلال الجلسة التى جمعت الطرفين بالتجمع الخامس خلال اليومين لماضيين.

أعلن اليوناني تاكيس جونياس المدير الفني لنادي بيراميدز قائمة مباراة الأهلي، في إطار مواجهات الدوري المصري الممتاز، ويحل الأهلي ضيفا على بيراميدز في التاسعة من مساء غد السبت على استاد الدفاع الجوي في إطار الجولة 25 من الدوري.

أسندت لجنة الحكام باتحاد الكرة مباراة غزل المحلة و الزمالك إلى الحكم محمد الصباحى فى اللقاء المقرر له السادسة مساء غد فى الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدورى الممتاز باستاد المحلة.

يعود أحمد يحيى، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادى الاتحاد السكندرى، إلى مران زعيم الثغر غدا، السبت، استعداداً لمواجهة فريق المصرى البورسعيدى الاثنين المقبل باستاد برج العرب ضمن منافسات الجولة 25 من عمر مسابقة الدورى العام.

أعلن البرتغالي جوسفالدو فيريرا، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، قائمة الفريق التي ستخوض مباراة غزل المحلة المقرر لها مساء غد، السبت، فى الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز باستاد المحلة.

يخضع محمد عبد المنصف، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادى الاتحاد السكندرى، لـ تحاليل فيروس كورنا اليوم عقب شكوى اللاعب من ارتفاع فى درجات الحرارة وظهور أعراض البرد عليه، الأمر الذى جعل الحارس يجرى اتصالا هاتفيا بعمرو الأشلم طبيب الفريق السكندرى، والذى أوصى بخضوع اللاعب للفحوصات اللازمة.