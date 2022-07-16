شكرا لقرائتكم خبر عن مجدي عبد الغني يفوز برئاسة جمعية اللاعبين المحترفين لـ4 سنوات جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جددت الجمعية العمومية لجمعية اللاعبين المصريين المحترفين لكرة القدم الثقة فى مجدي عبدالغني نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، وأعادت انتخابه رئيسا للجمعية لدورة كاملة 4 سنوات مقبلة.

وأجريت اليوم الانتخابات على خلفية دعوة الجمعية العمومية للاعبين المحترفين بحضور عدد كبير من نجوم المصرية وتم الاقتراع والتصويت في أجواء رائعة وأسفرت الانتخابات عن انتخاب مجلس إدارة جديد برئاسة مجدي عبدالغني لإدارة الجمعية لأربع سنوات مقبلة.

ونجح كل من مجدى عبد الغنى سيد أحمد وحاز على 62 صوت و شكرى محمود السيد عبد الفتاح بنفس عدد الأصوات و ماجد أحمد عبد المحسن نوار بعدد 56 صوت و هانى على السيد العقبى بعدد 60 صوت و جمال دياب سيد أحمد 52 صوتا.