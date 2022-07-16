شكرا لقرائتكم خبر عن قداح: مباراة تونس مهمة وهدفنا التتويج بلقب أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبدى حسن وليد قداح، لاعب منتخب مصر لكرة اليد، سعادته بعد الفوز على الجزائر بنتيجة 34-19 فى ربع نهائى بطولة كأس الأمم الأفريقية رقم 25.

وقال قداح فى المؤتمر الصحفي: "سعداء بالوصول لنصف النهائى وتقديم أداء مميز أمام الجزائر، ومباراة تونس مهمة للغاية ونتمنى تقديم لقاء جيد من أجل الوصول لنهائى كأس الأمم الأفريقية والحصول على اللقب وهو هدفنا لإسعاد الجماهير المصرية".

وأضاف: "سعيد باللعب وسط اللاعبين الكبار فى منتخب مصر وساعدونى بشكل كبير فى نقل الخبرات خلال الفترة الماضية".

وكان حسن وليد قداح لاعب منتخب مصر على لقب رجل المباراة فى لقاء مصر والجزائر.

واكتسح المنتخب المصرى منافسه منتخب الجزائر بنتيجة 34-19، وذلك فى المباراة التى جمعتهما منذ قليل بالصالة الدكتور حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر فى إطار دور ربع النهائى لكأس أفريقيا لكرة اليد المقامة حاليا بمصر.

وظهر التفوق الواضح للاعبى المنتخب المصرى منذ الدقيقة الأولى من المباراة، وتحكمهم الكامل فى كافة المجريات، واستطاعوا إنهاء الشوط الأول بنتيجة 20-8، ومواصلة التألق وإمطار شباك الجزائر بالأهداف فى الشوط الثاني، والفوز بالمباراة بنتيجة 34-19.

وقدم لاعبو المنتخب أداءً متميزاً على مستوى الدفاع والهجوم، وتنوع الجمل التكتيكية التى قدموها طوال دقائق المباراة، لتظهر المباراة بشكل فنى رائع من جانب المنتخب الوطني، يطمئن الجميع على قدرة المنتخب على الحصول على لقب البطولة.