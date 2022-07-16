مدرب الجزائر لكرة اليد: مصر تمتلك جيلا يستطيع الهيمنة على أفريقيا حتى 2030

القاهرة - سامية سيد - أكد رابح غربى المدير الفنى للمنتخب الجزائرى الأول لرجال كرة اليد، أن المنتخب المصرى له طابع عالمى ويؤدى أداء أوروبى ويمتلك العديد من اللاعبين المميزين.

وأضاف أن منتخب بلاده أضاع العديد من الفرص خلال أحداث الشوط الأول من المباراة التى أقيمت على صالة الدكتور حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر.

وشدد أن محاربى الصحراء سيعملون على تدارك الهزيمة سريعا قبل مواجهة الكونغو الديمقراطية القوية والتى ستكون بداية استعادة أمل الصعود لبطولة العالم المقبلة المقرر إقامتها مطلع العام المقبل بدولتى السويد وبولندا.

وأوضح أن الفراعنة يمتلكون جيل تاريخى قادر على الهيمنة على بطولات أفريقيا حتى عام 2030 حيث أن مصر لديها مجموعة مميزة من اللاعبين المصنفين عالميًا كما أن أبناء النيل لديهم أجيال صاعدة مميزة استطاعت مؤخرا التتويج بلقب بطولة العالم للناشئين وحصد برونزية بطولة العالم للشباب.

أكد خليفة الغضبان حارس مرمى منتخب الجزائر لكرة اليد أن منتخب مصر استحق الفوز فى مباراة ربع نهائى كأس الأمم الافريقية المقامة فى مصر خلال الفترة من 11 إلى 18 يوليو الجارى على صالتى حسن مصطفى وأكتوبر الدولية فى مدينة السادس من أكتوبر .

واضاف الغضبان خلال المؤتمر الصحفى أن منتخب مصر كان قوى للغاية حيث يعد من اقوى الفرق ونجحوا فى تقديم اداء جيد ساعدهم على حسم المباراة لصالحهم بفارق كبير من النقاط

وأوضح الغضبان أن لاعبى منتخب الجزائر سيصبون تركيزهم على مباراة الكونغو المقبلة والاستعداد نفسيا لها أجل الفوز بالمباراة وتحقيق حلم الصعود للمونديال.