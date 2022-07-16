شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يعلن إعارة والتر بواليا للقادسية السعودى لمدة موسم بنية البيع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، انتقال والتر بواليا لاعب الفريق إلى القادسية السعودي لمدة عام على سبيل الإعارة بنية البيع، وأنهى توفيق كافة الإجراءات التعاقدية والمالية بعد الرجوع لمحمود الخطيب رئيس النادي المشرف العام على الكرة.

من ناحية أخرى، خاض الأهلي مرانه الختامي مساء اليوم على ملعب التتش، واشتمل على جانب بدني خفيف ‏وجمل فنية وخططية تحت إشراف ريكاردو سواريش المدير الفني للفريق وجهازه المعاون.‏

وحرص سواريش على عقد جلسة مع معاونيه قبل انطلاق المران، والتي تأتي ضمن الجلسات ‏التنسيقية للتحضير لمباراة بيراميدز.‏

وقاد إدواردو لوبو، مدرب حراس المرمى، فقرات تدريبية وفنية لخماسي الحراس: محمد الشناوي ‏وعلي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء ومصطفى مخلوف.‏

وواصل محمود وحيد وبيرسي تاو ولويس ميكيسوني تدريباتهم التأهيلية بالجري حول الملعب ‏وتنفيذ بعض الفقرات الخاصة تحت إشراف الجهاز الطبي بالنادي، لتجهيزهم للعودة إلى ‏المشاركة في التدريبات الجماعية. ‏