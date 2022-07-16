شكرا لقرائتكم خبر عن غيابات مؤثرة تضرب سموحة قبل موقعة البنك الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعانى الفريق الكروى الأول بنادى سموحة تحت قياده مديره الفنى عبد الحميد بسيونى من غيابات مؤثرة تضرب الفريق، حيث يفتقد سموحة لجهود حارس الفريق الهانى سليمان والذى غاب أيضا عن موقعة الإسماعيلى الأخيرة بسبب مزق فى السمانة.

كما تعرض عبد الكبير الوادى لاعب سموحة للطرد عقب انتهاء مباراة الإسماعيلى الأخيرة بحجة الاعتراض على حكم المباراة، ويغيب أيضا حمدى علاء وخالد عبد الفتاح للطرد والإيقاف كما يفتقد الفريق لجهود محمود حليمو والذى يخضع للتاهيل عقب اجراء جراحه الصليبى.

ويسعى عبد الحميد بسيونى المدير الفنى لسموحه لتجهيز اللاعبين لتعويض النقص العدد الذى يعانى منه الفريق مؤكدا أن لديه الثقة الكامله فى تعويض الغيابات.

ويواصل الفريق تدريباته على ملاعب النادى بسموحه لمباراه البنك الاهلى ضمن مباربات الاسبوع الـ 25 والمقرر لها الأحد على استاد الاسكندريه.

وحرص وليد عرفات رئيس النادى على حضور التدريب وطالب اللاعبين بغلق ملف مباراه الاسماعيلى وتحقيق الفوز على البنك الاهلى.