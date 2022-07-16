شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب اليد يتأهل لكأس العالم رسميا بعد الفوز على الجزائر.. التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأهل المنتخب الوطني لكرة اليد إلى بطولة كأس العالم، المقرر تنظيمها في السويد وبولندا، عقب فوزه على منتخب الجزائر بنتيجة (34-19)، اليوم الجمعة، فى إطار دور ربع نهائى كأس الأمم الأفريقية التى تستضيفها مصر، وذلك على صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر، ليتأهل إلى نصف النهائي من بطولة أفريقيا.

ومن المقرر أن يلتقى منتخب الفراعنة غدا مع تونس فى نصف نهائى البطولة على نفس الصالة .

وانتهى الشوط الأول بنتيجة 20/8 لصالح الفراعنة فى شوط شهد تألق كلا من اللاعبين ، حسن وليد قداح و عمر الوكيل بكار و الحارس المخضرم كريم هنداوى وسط محاولات من الجانب الجزائرى لتقليص فارق النقاط فى ظل البداية الهجومية القوية من جانب الفراعنة .

بينما شهد الشوط الثانى ، مواصلة الفراعنة للتفوق الهجومي ، خاصة من جانب أحمد هشام سيسة و حسن وليد قداح .

ووصل منتخب مصر لكرة اليد إلى دور ربع نهائى بطولة كأس الأمم الأفريقية التى تستضيفها مصر مُحققاً العلامة الكاملة بالفوز على الكاميرون والمغرب فى دور المجموعات ،

ونجح منتخب مصر فى تحقيق الفوز على نظيره المغربى بنتيجة 36/21 فى ثان مواجهاته ببطولة كأس الأمم الأفريقية التى تستضيفها مصر على صالة حسن مصطفى بعدما كان قد حقق الفوز فى ضربة البداية بالفوز على الكاميرون بنتيجة 40 / 17، حيث أن مجموعة الفراعنة بالدور الأول ضمت 3 منتخبات فقط .

ويطمح الفراعنة فى إسعاد الجماهير على أرضهم بعد إخفاق حصد ذهبية دورة ألعاب البحر المتوسط بالجزائر والاكتفاء بحصد الفضية بالخسارة من إسبانيا فى النهائى بفارق هدف وحيد بنتيجة 28/27.

واختار باروندو جاوسيا، المدير الفنى للفراعنة، قائمة مكونة من 22 لاعبا، حيث تتيح لائحة البطولة اختيار 18 لاعبا مع السماح باستبدال 5 لاعبين، حيث جاءت القائمة كالتالى :حراسة المرمى: كريم هنداوي – محمد عصام الطيار – محمد علي.

الجناح الأيسر: عمر الوكيل بكار – أحمد مؤمن - أحمد هشام سيسه ، والظهير الأيسر: علي زين – يحيى الدرع – حسن وليد قداح - عبدالرحمن فيصل ، صانع الألعاب: أحمد خيري - سيف الدرع ، الظهير الأيمن: أحمد الأحمر – يحيى خالد - محسن رمضان - مهاب سعيد ، الجناح الأيمن: محمد سند - أكرم يسري.

الدائرة: محمد ممدوح هاشم - إبراهيم المصري – أحمد عادل - شادي خليل.