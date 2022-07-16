شكرا لقرائتكم خبر عن باروندو: خطوتان فقط تفصلنا عن لقب كأس الأمم.. ونشكر الجماهير على مؤازرتهم الكبيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الإسباني روبرتو جارسيا باروندو مدرب منتخب مصر لكرة اليد أن الفريق يفصله فقط خطوتين على تحقيق لقب كأس الأمم الإفريقية المقامة في مصر حتى 18 يوليو الجاري .

ونجح منتخب مصر في تحقيق الفوز على نظيره الجزائري بنتيجة 34/19 فى إطار دور ربع نهائى كأس الأمم الأفريقية التى تستضيفها مصر، وذلك على صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر ، ليتأهل إلى مواجهة تونس فى نصف النهائى و يضمن بطاقة التأهل لبطولة العالم المقبلة .

وقال باروندو في المؤتمر الصحفي للقاء : "سعيد للغاية بالتأهل لنصف النهائي والأداء الذي قدمناه والآن أصبح متبقي خطوتين فقط على تحقيقنا اللقب ".

وأضاف : "نلعب نصف النهائي غدا أمام تونس ونبدأ الاستعداد من الآن ونركز بشكل كبير في كل مباراة ونريد تقديم أقصى جهد للتتويج باللقب ".

وتابع : " كنت أفضل الحصول على يوم راحة لكن هذا نظام البطولة ويجب علينا احترامه ، ونستعد بقوة لمباراة نصف النهائي أمام تونس ".

وأوضح: "منتخب تونس قوي ونعرفه جيدا وواجهناه كثيرا في السنوات الماضية لكنها مباراة مثل أي مباراة ونستعد لكل مباراة على حدى ونريد تحقيق الفوز والتأهل للنهائي ".

وأتم بارندو موجها رسالة للجماهير : "أريد أن أشكر الجماهير الكبيرة التي قدمت الدعم لنا في كل المباردات وخلقت أجواء ممتعة في مباراة اليوم أمام الجزائر وهم يساعدونا بشكل كبير ونريد إسعادهم بلقب إفريقيا ."

ويلتقى منتخب الفراعنة غدا مع تونس فى نصف نهائى البطولة على صالة حسن مصطفى في التاسعة مساء

ويطمح الفراعنة فى إسعاد الجماهير على أرضهم بعد إخفاق حصد ذهبية دورة ألعاب البحر المتوسط بالجزائر والاكتفاء بحصد الفضية بالخسارة من إسبانيا فى النهائى بفارق هدف وحيد بنتيجة 28/27.