شكرا لقرائتكم خبر عن أبو إسماعيل مدرب النصر الإماراتى يحتفل بزفافه بحضور نجوم الكرة المصرية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل مصطفى أبو إسماعيل مدرب نادى النصر الإماراتى ونجل أحمد أبو إسماعيل نجم غزل المحلة السابق بحفل زفافه بأحد فنادق القاهرة، بحضور عدد كبير من نجوم الكرة المصرية، أبرزها أحمد فتحى لاعب فريق بيراميدز ونجوم الفريق المحلاوى.

ويرتبط مصطفى أبو إسماعيل حالياً بعقد لتدريب فرق الناشئين بنادى النصر الإماراتى، ويحظى باهتمام مسئولى النصر لما له من دور فى تطوير وتنمية قدرات الناشئين وحقق نتائج طيبة .

ويعد مصطفى أبو إسماعيل المدير الفنى لفريق الناشئين بنادى النصر الإماراتى، ونجل أحمد أبو إسماعيل نجم فريق غزل المحلة السابق فى العصر الذهبى الذى حصل على بطولة الدورى المصرى فى السبعينيات، ويعمل بالإمارات منذ فترة وحقق نتائج طيبة مع فرق الناشئين بنادى النصر.