شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندرى يطلب دعم جماهيره: أنتم السند الحقيقى للقلعة الخضراء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلب نادى الاتحاد السكندرى دعم جماهيره خلال المباريات المقبلة من الدورى العام بعد سوء النتائج التي كان آخرها الخسارة أمام سيراميكا بخماسية نظيفة ضمن منافسات الجولة 25 من عمر مسابقة الدورى العام.

ونشرت الصفحة الرسمية لنادى الاتحاد السكتدرى صورة لجماهير وعيم الثغر معلقة عليها:" دائـــما و أبــــدا ..جماهير زعيــم الــثغــر السند الحقيقي للقلعة الخضراء د عمكم و مساندتكم ليس قرار بل نهج و عشق للنهاية جماهير زعيــم الــثغــر و ســـيــد البـلـد دائما فى القلب ".

حرص محمد مصيلحى، رئيس مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى، على حضور تدربب الفريق بمقر النادى بسموحة، وعقد جلسة مع الجهاز الفنى واللاعبين طالبهم فيها بنسيان الخسارة بخماسية أمام سيراميكا فى الجولة الماضية.

وأكد رئيس النادى السكندرى للاعبين أنه لا وقت للخلافات وتصفية الحسابات، مطالباً الجميع بالاجتهاد، خصوصا أن أمامهم مباراة مصيرية أمام المصرى البورسعيدى الاثنين المقبل باستاد برج العرب ضمن منافسات الجولة 25 من مسابقة الدورى العام.

وطالب مصيلحى اللاعبين بالأداء الرجولى وتحقيق نتيجة إيجابية أمام المصرى البورسعيدى لمصالحة الجماهير، مؤكداً تقديره لغضب الجماهير من سوء الأداء والهزيمة الصعبة، مشددا على لاعبيه بضرورة التعويض وعدم البكاء على اللبن المسكوب.

أكد مصيلحى أنه يتمنى من الجهاز واللاعبين أن يكونوا على قدر المسئولية، مشددا على دعمه لعماد النحاس وقدرته على تصحيح مسارالفريق، لافتا إلى أن المجلس بالكامل لم يقصر فى حق اللاعبين أو الجهاز الفني.