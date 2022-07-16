شكرا لقرائتكم خبر عن عودة إسلام عيسي واستمرار غياب إبراهيم عادل ووادي عن قائمة بيراميدز لمواجهة الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن اليوناني تاكيس جونياس المدير الفني لنادي بيراميدز قائمة مباراة الأهلي، في إطار مواجهات الدوري المصري الممتاز، ويحل الأهلي ضيفا على بيراميدز في التاسعة من مساء غد السبت على استاد الدفاع الجوي في إطار الجولة 25 من الدوري.

وتضم القائمة 22 لاعبا على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي - أحمد الشناوي - يوسف نادر

خط الدفاع: علي جبر - أسامة جلال - أحمد سامي - حسين السيد - محمد حمدي

خط الوسط: عمر جابر - إيريك تراوري - إسلام عيسى - رمضان صبحي - محمد صادق - أحمد توفيق - نبيل دونجا - إبراهيم توريه - وليد الكرتي - عبد الله السعيد - محمود صابر

خط الهجوم: فخري لاكاي - فخر الدين بن يوسف - دودو الجباس.

وشهدت قائمة بيراميدز عودة إسلام عيسي بعد تعافيه من إصابة الجرح القطعي اسفل العين، كما استمر إبراهيم عادل ومحمود وادي في الغياب بسبب الإصابة وخضوعهم لبرنامج تأهيل.