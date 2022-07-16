شكرا لقرائتكم خبر عن بعد فرمان سواريز لنجوم الأهلى.. ما فائدة التدرب بكرات التنس لنجوم الكرة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ما فائدة التدرب بكرات التنس؟ لاعبو الأهلى خاضوا تدريباتهم بكرات التنس استعدادا لمواجهة بيراميدز في الدوري والمقرر لها التاسعة مساء غداً السبت، على ستاد الدفاع الجوى ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

كرات التنس تستخدم في تدريبات كرة القدم لأغراض كثيرة أهمها مساعدة المدافعين على عدم خسارة الكرة سريعاً بجانب منحهم ميزة تضيق المساحات وخلقها بأنفسهم والتحكم فى الكرة بالركبة قبل القدم إضافة إلى جعل المدافعين لا يجذبون قمصان الخصم في مناطق خطيرة.

ولا تستعمل كرات التنس بأقدام اللاعبين فقط، بل سواريز يجعل اللاعبين يمسكونها بأيديهم لكي يركزوا أكثر على هدفهم خلال المباراة.





كما أن التدريب بكرات التنس يعمل على زيادة مهارات اللاعبين لأنه كلما كانت الكرة أصغر كلما كانت المهارة أفضل، وينصح المدربين الكبار لاعبيهم دائماً بضرورة التدرب بكرة أقل حجم من الكرة الرئيسية التى تلعب بها المباريات لتحسين مهاراتهم .

ولايستفيد من التدرب بكرة التنس اللاعبون فقط وإنما حراس المرمى أيضاً لان التدريب بها يمنح الحراس زيادة سرعة رد الفعل والوصول لدرجة التعامل المثالية مع الكرة.





ونصح سواريز نجوم الاهلى خلال التدريبات الاخيرة بضرورة التدرب بكرة التنس لزيادة قدرتهم على التحكم فى الكرة أكثر لانه كلما حجم الكرة صغيرا كلما كانت المهمة صعبة للاعب وفى حالة نجاحه بها فإنه بالطبع سوف ينجح فى التعامل مع الكرة الكبيرة.