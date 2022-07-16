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حسن قداح أفضل لاعب فى مباراة مصر و الجزائر بربع نهائى أمم أفريقيا لليد

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القاهرة - سامية سيد - حصل حسن قداح لاعب المنتخب الوطنى لكرة اليد على لقب أفضل لاعب فى مباراة مصر والجزائر والتى انتهت بفوز الفراعنة بنتيجة 34/19  فى إطار دور ربع نهائى كأس الأمم الأفريقية التى تستضيفها مصر، وذلك على صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر ، ليتأهل إلى نصف النهائى و يضمن بطاقة التأهل لبطولة العالم المقبلة . 

 

ومن المقرر أن يلتقى منتخب الفراعنة غدا مع تونس فى نصف نهائى البطولة على نفس الصالة .

 

 

وإنتهى الشوط الأول بنتيجة 20/8  لصالح الفراعنة فى شوط شهد  تألق كلا من حسن قداح و الحارس كريم هنداوى و عمر الوكيل بكار .

 

 

ووصل منتخب مصر لكرة اليد إلى دور ربع نهائى بطولة كأس الأمم الأفريقية التى تستضيفها مصر مُحققاً العلامة الكاملة بالفوز على الكاميرون والمغرب فى دور المجموعات ،

 

ونجح  منتخب مصر فى تحقيق الفوز على نظيره  المغربى بنتيجة  36/21 فى ثان  مواجهاته ببطولة كأس الأمم الأفريقية التى تستضيفها مصر على صالة حسن مصطفى  بعدما كان قد حقق الفوز  فى ضربة البداية بالفوز على الكاميرون بنتيجة 40 / 17، حيث أن مجموعة الفراعنة بالدور الأول ضمت  3 منتخبات فقط . 

 

ويطمح الفراعنة فى إسعاد الجماهير على أرضهم بعد إخفاق حصد ذهبية دورة ألعاب البحر المتوسط بالجزائر والاكتفاء بحصد الفضية بالخسارة من إسبانيا فى النهائى بفارق هدف وحيد بنتيجة 28/27.

 

الشوط التانى الجزائر ومصر (1)

 

الشوط التانى الجزائر ومصر (2)

 

الشوط التانى الجزائر ومصر (3)

 

الشوط التانى الجزائر ومصر (4)

 

الشوط التانى الجزائر ومصر (5)

 

الشوط التانى الجزائر ومصر (6)

 

الشوط التانى الجزائر ومصر (7)

 

الشوط التانى الجزائر ومصر (8)

 

الشوط التانى الجزائر ومصر (9)

 

الشوط التانى الجزائر ومصر (10)

 

الشوط التانى الجزائر ومصر (11)

 

الشوط التانى الجزائر ومصر (12)

 

الشوط التانى الجزائر ومصر (13)

 

الشوط التانى الجزائر ومصر (14)

 

 

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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