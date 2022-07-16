شكرا لقرائتكم خبر عن حسن قداح أفضل لاعب فى مباراة مصر و الجزائر بربع نهائى أمم أفريقيا لليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصل حسن قداح لاعب المنتخب الوطنى لكرة اليد على لقب أفضل لاعب فى مباراة مصر والجزائر والتى انتهت بفوز الفراعنة بنتيجة 34/19 فى إطار دور ربع نهائى كأس الأمم الأفريقية التى تستضيفها مصر، وذلك على صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر ، ليتأهل إلى نصف النهائى و يضمن بطاقة التأهل لبطولة العالم المقبلة .

ومن المقرر أن يلتقى منتخب الفراعنة غدا مع تونس فى نصف نهائى البطولة على نفس الصالة .

وإنتهى الشوط الأول بنتيجة 20/8 لصالح الفراعنة فى شوط شهد تألق كلا من حسن قداح و الحارس كريم هنداوى و عمر الوكيل بكار .

ووصل منتخب مصر لكرة اليد إلى دور ربع نهائى بطولة كأس الأمم الأفريقية التى تستضيفها مصر مُحققاً العلامة الكاملة بالفوز على الكاميرون والمغرب فى دور المجموعات ،

ونجح منتخب مصر فى تحقيق الفوز على نظيره المغربى بنتيجة 36/21 فى ثان مواجهاته ببطولة كأس الأمم الأفريقية التى تستضيفها مصر على صالة حسن مصطفى بعدما كان قد حقق الفوز فى ضربة البداية بالفوز على الكاميرون بنتيجة 40 / 17، حيث أن مجموعة الفراعنة بالدور الأول ضمت 3 منتخبات فقط .

ويطمح الفراعنة فى إسعاد الجماهير على أرضهم بعد إخفاق حصد ذهبية دورة ألعاب البحر المتوسط بالجزائر والاكتفاء بحصد الفضية بالخسارة من إسبانيا فى النهائى بفارق هدف وحيد بنتيجة 28/27.