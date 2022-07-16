شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلى وبيراميدز فى الدوري الممتاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم فريق الأهلي تدريباته الجماعية اليوم الجمعة، استعدادا لمباراته ضد بيراميدز غدا السبت، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من عمر مسابقة الدوري المصري، حيث يؤدى الفريق الأحمر مرانه الأخير على ملعب التتش قبل الدخول في معسكر مغلق بأحد الفنادق للمبيت به استعدادا لمواجهة الغد.

ويعكف الجهاز الفني على وضع الخطة المناسبة لمباراة بيراميدز من خلال منح تعليمات للاعبيه بضرورة التحكم في الكرة أطول وقت ممكن واسترجاعها في أسرع وقت حال قطعها من قبل لاعبي الفريق السماوي وضرورة تنويع طرق اللعب في الاختراق عن طريق التمريرات القصيرة والتحرك بدون كرة واللعب بين خطوط فريق بيراميدز من أجل الوصول إلى مرمى وتحقيق الهدف المراد من هذه المواجهة.

موعد مباراة الأهلى وبيراميدز فى الدوري

ويستعد فريق الأهلى لمواجهة بيراميدز فى التاسعة مساء غداً السبت ، باستاد الدفاع الجوى ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

غيابات الاهلى أمام بيراميدز بالدوري

يستمر غياب أكرم توفيق وعمار حمدى وميكيسونى وبيرسى تاو ومحمود وحيد وحسين الشحات عن الاهلى في مباراة بيراميدز بسبب الإصابة.

المواجهة الاخيرة بين الاهلى وبيراميدز

انتهت آخر مباراة جمعت الاهلى وبيراميدز بفوز المارد الأحمر بهدفين مقابل هدف فى دور الثمانية لبطولة كأس مصر ، سجل ثنائية المارد الاحمر محمد شريف وحسام حسن وسجل هدف بيراميدز رمضان صبحى من ركلة جزاء.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلى وبيراميدز

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى وبيراميدز فى الدورى المصرى مع وجود استوديو تحليلى قبل انطلاق اللقاء بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.